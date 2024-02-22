سرقوا سيارته.. حبس 3 متهمين لاستعراضهم القوة ضد شخص بالعبور

قررت النيابة العامة بالقليوبية حبس عاطل وسائقين 4 أيام علي ذمة التحقيقات، لاتهامه بالاستيلاء على سيارة ملاكى من صاحبها بالإكراه وتحت تهديد السلاح والتعدى عليه بالضرب بمنطقة العبور.

وبدأت الواقعة بتلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من مدير مباحث القليوبية يفيد بورود بلاغ لمأمور قسم ثانى شرطة العبور بقيام مجهولين بالتعدى على سائق والاستيلاء على سيارته الملاكي وفروا هاربين.

عقب تقنين الإجراءات، تمكن ضبط عاطل وسائقين لهم معلومات جنائية، وبمواجهتهم أقروا بارتكابهم الواقعة وقاموا باستيقاف المجنى عليه واستولوا على سيارته الملاكى وبداخلها هاتف محمول بالإكراه عقب التعدى عليه بالضرب وإصابته باستخدام أسلحة بيضاء.