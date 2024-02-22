بعد وفاته بمرض السرطان.. تكريمات حصل عليها هاني الناظر

أعلنت أسرة الطبيب هاني الناظر وفاته منذ قليل بعد صراع طويل مع مرض السرطان، وبعد أن تدهورت صحته مؤخرًا وطالب نجله جمهوره بالدعاء.

شهرته

جاءت شهرة الطبيب هاني الناظر الواسعة، بسبب تفاعله مع الجمهور عبر موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك، والرد على أسئلتهم واستفساراتهم بشأن الأمراض الجلدية، بل ووصف روشتة العلاج مجانًا، وكتابة منشورات تتضمن تشخيص لحالات مرضية وعلاجها، كما أجرى العديد من الأعمال الخيرية والكشوفات المجانية للمحتاجين طوال فترة عمله كطبيب.

تكريمات هاني الناظر

يعتبر الدكتور هاني الناظر هو أول من اكتشف وبدأ برنامج علاج مرض الصدفية في سفاجا بالبحر الأحمر عام 1993، ونال العديد من الجوائز منها جائزة التقدير العلمي في عيد العلم عام 2007، ودرع كلية طب القصر العيني جامعة القاهرة عام 2005، ودرع كلية الدفاع الوطني، وأكاديمية ناصر العسكرية عام 2002، وجائزة التفوق العلمي في العلوم الطبية من قبل المجلس الأعلى للثقافة في مصر عام 1994.

كما حصل على دكتوراه النباتات الطبية عام 1985، من جامعة القاهرة، وماجيسيتير في النباتات الطبية عام 1979 من جامعة القاهرة، وبكالوريوس في الطب والجراحة عام 1981 من جامعة عين شمس، وبكاليوروس العلوم الزراعية عام 1972 من جامعة القاهرة، إضافة إلى زمالة كلية الأطباء المبكية في المملكة المتحدة عام 2006.

نشأته وولادته

ولد طبيب الإنسانية في محافظة سوهاج عام 1950، وحصل على درجة البكالوريوس في الطب من جامعة عين شمس عام 1981، وحصل على العديد من الشهادات العلمية في تخصصات ومجالات الطب المختلفة بما في ذلك دكتوراه في النباتات الطبية والأمراض الجلدية، ووتقلد عدة منصاب منها رئيس المركز القومي للبحث واستاذ باحث في عدة جامعات.