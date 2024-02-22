الخميس 22 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

37 شهيدًا وعشرات الجرحى مع استمرار الحرب الإسرائيلية على غزة لليوم الـ139

شهيدا
شهيدا

استُشهد وأصيب عشرات الفلسطينيين، مساء الأربعاء وصباح اليوم الخميس؛ جراء الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة لليوم الـ139 على التوالي باستثناء هدنة قصيرة استمرت أسبوعًا واحدًا في نهاية شهر نوفمبر الماضي. 

استشهاد 20 شخصًا في قصف طائرات الاحتلال لمنازل بحي الزيتون

واستشهد 20 شخصًا وأصيب العشرات في قصف طائرات الاحتلال منازل تعود لعائلات عودة وياسين والعرقان ونصار في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة.
وقصفت طائرات الاحتلال منزلًا يعود لعائلة قطيفان في حي الصبرة وسط المدينة، ما أدى إلى استشهاد 7 أشخاص وإصابة آخرين بينهم أطفال.

 

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وأطلقت مدفعية الاحتلال عددًا من القذائف صوب المنازل في حي الرمال غرب المدينة، ما أدى إلى سقوط عدد من الشهداء والجرحى، جرى نقلهم إلى مستشفى الشفاء غرب المدينة.

 غارات استهدفت منازل في مُخيمات النصيرات والبريج والمغازي ودير البلح


وفي وسط القطاع، شنت طائرات الاحتلال سلسلة غارات استهدفت منازل في مُخيمات النصيرات والبريج والمغازي ومدينة دير البلح، ما أدى إلى سقوط 10 شهداء على الأقل وإصابة آخرين تم نقل عدد منهم إلى مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح.

 

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وفي خان يونس، جنوب القطاع، طال قصف صاروخي ومدفعي منازل وسط المدينة وغربها، ما أدى إلى سقوط عدد من الشهداء ووقوع عشرات الجرحى.
وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على مستشفى ناصر منذ أيام ومحاصرة الجرحى والمرضى الذين يزيد عددهم على 120، إضافة إلى الطاقم الطبي.
وشنت طائرات الاحتلال ثلاث غارات على المنطقة الحدودية في مدينة رفح جنوب القطاع، وأطلقت الزوارق الحربية عدة قذائف سقطت قرب مراكز إيواء النازحين في المدينة، وأوقعت إصابات بين صفوفهم. 

 

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