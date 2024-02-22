محادثات مرتقبة بين وزراء خارجية سول وواشنطن وطوكيو على هامش اجتماع مجموعة الـ20

أعلنت وزارة الخارجية في كوريا الجنوبية، اليوم الخميس، عن أن وزراء خارجية سول وواشنطن وطوكيو سيعقدون محادثات في وقت لاحق من الأسبوع على هامش اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة العشرين في البرازيل.



وأوضحت الوزارة - وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب) - أنه ستكون هذه أول محادثات ثلاثية تجمع وزير الخارجية الكوري الجنوبي جو تيه-يول ونظيره الأمريكي "أنتوني بلينكن" ونظيرته اليابانية "يوكو كاميكاوا" منذ تولي "جو" منصبه الشهر الماضي.



وأضافت أنه من المتوقع أن يناقش الوزراء مجموعة واسعة من القضايا، بما في ذلك التعاون الأمني الثلاثي في متابعة لقمة كامب ديفيد التاريخية التي انعقدت بين زعماء الدول الثلاث في أغسطس من العام الماضي.

وأشارت إلى أنه من المتوقع أيضًا أن تتصدر المحادثات قضية الخطاب العدائي والاستفزازات الكورية الشمالية، بالإضافة إلى التواصل الدبلوماسي الياباني مع الشمال من أجل عقد قمة محتملة بين رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا والزعيم الكوري الشمالي كيم جونج-أون.



وتأتي المحادثات الثلاثية بعد أن أبدت كيم يو-جونغ، شقيقة الزعيم الكوري الشمالي، الأسبوع الماضي انفتاح بلادها على زيارة كيشيدا المحتملة لبيونج يانج إذا اتخذت طوكيو "قرارًا سياسيًا" بعدم إثارة قضية المختطفين اليابانيين.