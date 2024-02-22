رفع أثار حادث انقلاب ميكروباص بطريق مصر - أسيوط

انتهت أوناش الإدارة العامة للمرو من رفع آثار حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق مصر - أسيوط في اتجاه العياط بنطاق محافظة الجيزة.

وقد أصيب في الحادث 4 أشخاص وتم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج.

وكانت قد تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة إخطارًا من شرطة النجدة، بوقوع حادث مروري بالطريق المشار إليه، ووجود مصابين.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مصحوبة بسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين إصابة 4 أشخاص إثر انقلاب ميكروباص وتم نقلهم لمستشفى الحوامدية.

وتم تحرير المحضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية.