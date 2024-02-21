الأربعاء 21 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

انطلاق اليوم الثالث لفعاليات تعزيز قيم المواطنة وحقوق الإنسان فى طنطا

جانب من الحدث
جانب من الحدث

انطلقت فعاليات اليوم الثالث والأخير لمشروع تعزيز قيم المواطنة والمشاركة الاجتماعية لدى الأجيال الشابة في محافظات الدلتا، ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وذلك في ضيافة مجمع إعلام طنطا التابع للهيئة العامة للاستعلامات. 

وتضمنت فعاليات المشروع دورة تدريبية لمدة يومين حول تعزيز قيم المواطنة والمشاركة الاجتماعية.

تقوم المنظمة العربية لحقوق الإنسان بتنفيذ أنشطة هذا المشروع بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي والهيئة العامة للاستعلامات.

وتركزت جلسات اليوم الثاني على موضوعي التنمية المستدامة والهجرة غير الشرعية، وقدمها  السيد إبراهيم - مستشار المنظمة العربية لحقوق الإنسان إسلام أبو العنين - مدير البرامج بالمنظمة.

واهتم المحاضرين بتقديم شرح وافي لمفهوم المواطنين وقيمه ومدى ارتباطها بحقوق الإنسان، وتناولوا أيضا مفهوم التنمية المستدامة واستعرضوا أهداف التنمية المستدامة التي حددتها الأمم المتحدة والتي عملت مصر علي تحقيقها، وتطرقوا أيضا لرؤية مصر ٢٠٣٠ التي تسعي من خلالها الدولة المصرية لتحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة بحلول عام ٢٠٣٠، وما لذلك من تأثير جوهري علي مفهومي حقوق الإنسان والمواطنة.

ثم تطرق المحاضرون لظاهرة الهجرة غير الشرعية، وشرحوا المخاطر الجسيمة التي تمثلها علي أرواح المواطنين، لاسيما الشباب. وأوضح أن الهجرة الغير شرعية تجعل ضحاياها عرضة لانتهاكات حقوق الإنسان، خاصًا الاتجار بالبشر. وأبرز مقدمي الجلسات الملامح الأساسية للخطة الوطنية التي تبنتها الدولة لمواجهة الهجرة الغير شرعية، ودورها الكبير من تراجع نسبتها.

بعد انتهاء الجلسات قام كل من إسلام العنين - مدير البرامج بالمنظمة العربية وشيخ العرب عابدين - وكيل وزارة التضامن وضاحي هجرس - مدير مجمع إعلام طنطا التابع للهيئة العامة للاستعلامات بتسليم شهادات المشاركة للمتدربين الذين تنوعت خلفياتهم ما بين فتيات الخدمة العامة والموظفين العموم.

وكانت قد شهدت الجلسة الافتتاحية يوم الاثنين الموافق ١٩ فبراير مشاركة قيادات من الجهات المنظمة، أبرزهم الدكتور أحمد يحي - رئيس قطاع الإعلام الداخلي بالهيئة العامة للاستعلامات وعلاء شلبي - رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان وأحمد حمدي عبد المتجلي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالغربية.

المنظمة العربية لحقوق الإنسان الاجيال الشابة مجمع اعلام طنطا الهيئة العامة للاستعلامات حقوق الانسان

مواد متعلقة

انطلاق فعاليات اليوم الثانى لمشروع "تعزيز قيم المواطنة وحقوق الإنسان" بطنطا

"رياضة النواب" تجري زيارة تفقدية لمراكز شباب الغردقة

أيمن نصرى: مرافعة مصر أمام "العدل الدولية" تؤكد دورها الهام فى توثيق التجاوزات والانتهاكات

تحت مظلة التحالف الوطني.. "مليون وجبة" للأكثر احتياجا في رمضان

انطلاق الجلسة الافتتاحية لفعاليات تعزيز قيم المواطنة وحقوق الإنسان فى الغربية

دراسة لـ"ماعت" حول دور الإعلام الجماهيري في تحسين جودة الخدمات العامة للمواطنين

انطلاق فعاليات تعزيز قيم المواطنة وحقوق الإنسان في طنطا بالغربية

"القومي لحقوق الإنسان" ينظم لقاءات تشاورية حول الحقوق الإنجابية

الأكثر قراءة

عاجل.. "الأرصاد" تعلن طقس الـ6 أيام المقبلة

عاجل.. كولر يجرى تغييرات على تشكيل الأهلى ويحذر من خطورة ميدياما

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 21-2-2024

كام شعبان اليوم 2024 في التاريخ الهجري والميلادي

"جثمان مدفون داخل شنطة".. أول صور لـ طالب البساتين ضحية غدر أصدقائه

مصر كلمة السر.. لماذا تخشى إسرائيل غزو مدينة رفح بريًا؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

ومازال الإفك الصهيوني مستمرًا!

محاسن السنوسي

مرافعة «مصر» تنتصر لحق الشعب الفلسطيني أمام محكمة العدل الدولية

ماجد حبته

مرافعة تاريخية أخرى

محمد العسيري

فيما يُقال عن أحوال الطقس

إبراهيم داود

حمار الديمقراطيين

ماجد حبته

الرئيس.. والحكيم

عبد الرحيم طايع

هل تخاف إسرائيل من جثث الفلسطينيين؟!

أحمد بهاء الدين شعبان

ألمانيا وإسرائيل: "هتلر" ينهض من رقدته!

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

استطلاع رأي: الإسرائيليون يستبعدون هزيمة جيش الاحتلال لحركة حماس

المدعي العسكري لجيش الاحتلال الإسرائيلي يقر بحدوث انتهاكات في غزة

عضو بالكنيست يكشف أسباب رفض "شباب إسرائيل" الخدمة العسكرية