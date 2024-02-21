انطلاق اليوم الثالث لفعاليات تعزيز قيم المواطنة وحقوق الإنسان فى طنطا

انطلقت فعاليات اليوم الثالث والأخير لمشروع تعزيز قيم المواطنة والمشاركة الاجتماعية لدى الأجيال الشابة في محافظات الدلتا، ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وذلك في ضيافة مجمع إعلام طنطا التابع للهيئة العامة للاستعلامات.

وتضمنت فعاليات المشروع دورة تدريبية لمدة يومين حول تعزيز قيم المواطنة والمشاركة الاجتماعية.

تقوم المنظمة العربية لحقوق الإنسان بتنفيذ أنشطة هذا المشروع بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي والهيئة العامة للاستعلامات.

وتركزت جلسات اليوم الثاني على موضوعي التنمية المستدامة والهجرة غير الشرعية، وقدمها السيد إبراهيم - مستشار المنظمة العربية لحقوق الإنسان إسلام أبو العنين - مدير البرامج بالمنظمة.

واهتم المحاضرين بتقديم شرح وافي لمفهوم المواطنين وقيمه ومدى ارتباطها بحقوق الإنسان، وتناولوا أيضا مفهوم التنمية المستدامة واستعرضوا أهداف التنمية المستدامة التي حددتها الأمم المتحدة والتي عملت مصر علي تحقيقها، وتطرقوا أيضا لرؤية مصر ٢٠٣٠ التي تسعي من خلالها الدولة المصرية لتحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة بحلول عام ٢٠٣٠، وما لذلك من تأثير جوهري علي مفهومي حقوق الإنسان والمواطنة.

ثم تطرق المحاضرون لظاهرة الهجرة غير الشرعية، وشرحوا المخاطر الجسيمة التي تمثلها علي أرواح المواطنين، لاسيما الشباب. وأوضح أن الهجرة الغير شرعية تجعل ضحاياها عرضة لانتهاكات حقوق الإنسان، خاصًا الاتجار بالبشر. وأبرز مقدمي الجلسات الملامح الأساسية للخطة الوطنية التي تبنتها الدولة لمواجهة الهجرة الغير شرعية، ودورها الكبير من تراجع نسبتها.

بعد انتهاء الجلسات قام كل من إسلام العنين - مدير البرامج بالمنظمة العربية وشيخ العرب عابدين - وكيل وزارة التضامن وضاحي هجرس - مدير مجمع إعلام طنطا التابع للهيئة العامة للاستعلامات بتسليم شهادات المشاركة للمتدربين الذين تنوعت خلفياتهم ما بين فتيات الخدمة العامة والموظفين العموم.

وكانت قد شهدت الجلسة الافتتاحية يوم الاثنين الموافق ١٩ فبراير مشاركة قيادات من الجهات المنظمة، أبرزهم الدكتور أحمد يحي - رئيس قطاع الإعلام الداخلي بالهيئة العامة للاستعلامات وعلاء شلبي - رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان وأحمد حمدي عبد المتجلي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالغربية.