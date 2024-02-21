الأربعاء 21 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

السجن عامين لـ 4 متهمين باستدراج طالب وخطفه داخل سنتر تعليمي بالبدرشين

محاكمة
محاكمة

عاقبت محكمة جنايات الجيزة، اليوم الأربعاء، 4 متهمين باستدراج وخطف طالب وتقييده بالحبال داخل سنتر تعليمي بالبدرشين، وإجباره على توقيع إيصالات أمانة، بالسجن لعامين وبراءة المتهمة الخامسة.

وذكر قرار إحالة المتهمين أن "إكرامي. س"، و"عبد الواحد.ع"، و"باسم. ع"، و"عزت. ش"، و"سها.ع"، هاربين، اتفقوا على خطف خالد هاني وأعدوا مخططا لذلك، حيث خطف الثالث والرابع واشترك معهما الباقي في الجريمة.

وتبين من التحقيقات أنه حال سير المجني عليه بالطريق العام، أشهر المتهمون في وجهه سلاحا أبيض “كتر”، مهددين إياه واصطحابه إلى سطح العقار محل الواقعة وتمكنوا بتلك الوسيلة من إقصائه بعيدًا عن أعين ذويه على النحو المبين بالتحقيقات.

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