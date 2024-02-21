المؤبد لـ3 أشقاء أنهوا حياة شاب بفأس فى أوسيم

قضت محكمة جنايات الجيزة، اليوم الأربعاء، بمعاقبة 3 أشقاء قتلوا شابًا عمدًا مع سبق الإصرار والترصد بمنطقة أوسيم بالجيزة، إثر خلافات سابقة نشبت معه بالسجن المؤبد، وبراءة المتهم الرابع.



حملت القضية رقم 1276 لسنة 2023، جنح مركز أوسيم وجاء بها أن النيابة العامة بالجيزة أحالت كلًا من: إبراهيم.م، وأحمد.م، ومصطفى.م، ومحمد.م، بتهمة قتل شاب عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، بمنطقة أوسيم بالجيزة حيث قتلوا المجني عليه محمد. غ، مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله.

وأعدوا لذلك الغرض أسلحة بيضاء وفأسًا، وترصدوا له في المكان الذي أيقنوا سلفًا الوصول إليه، وما إن ظفروا به حتى ضربه الأول ضربتين استقرت الأولى بمقدمة رأسه واستقرت الثانية بمؤخرة رأسه، وعقب سقوط المجني عليه ارضا، اعتدى المتهم الثاني والثالث على المجني عليه بالضرب قاصدين من ذلك قتله.