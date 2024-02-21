الأربعاء 21 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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حوادث

محاكمة 4 متهمين بقتل شاب عمدًا مع سبق الإصرار والترصد بمنطقة أوسيم

محكمة
محكمة

تستكمل اليوم محكمة جنوب الجيزة المنعقدة بمجمع محاكم زينهم، محاكمة  4 متهمين بقتل شاب عمدًا مع سبق الإصرار والترصد بمنطقة أوسيم بالجيزة، إثر خلافات سابقة نشبت معه.


المتهمين بالقضية رقم 1276 لسنة 2023، جنح مركز أوسيم، هم الوالد إبراهيم. م، وأبناءئه الثلاثة أحمد. م، ومصطفى. م، ومحمد. م .

وجهت النيابة للمتهمين تهم القتل مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله، وأعدوا لذلك الغرض أسلحة بيضاء وفأسا، وترصدوا له في المكان الذي أيقنوا سلفًا الوصول إليه، وما أن ظفروا به حتى ضربه الأول ضربتين استقرت الأولى بمقدمة رأسه واستقرت الثانية بمؤخرة رأسه، وعقب سقوط المجني عليه أرضا، اعتدى المتهم الثاني والثالث على المجني عليه بالضرب قاصدين من ذلك قتله. 

تستكمل محكمة جنوب اا الجيزة قتل اوسيم

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