الأربعاء 21 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

محافظ الدقهلية يفتتح معارض "أهلًا رمضان" للسلع والمواد الغذائية بأسعار مخفضة

معارض أهلًا رمضان
معارض أهلًا رمضان بالدقهلية

 أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالدقهلية عن أن 21 معرض "أهلا رمضان" سيتم افتتاحها بمراكز ومدن وأحياء المحافظة؛ تخفيفا للعبء عن كاهل المواطنين علي مستوي المحافظة. 

جاء ذلك خلال افتتاح المحافظ، اليوم الأربعاء، معارض "أهلا رمضان" للسلع والمواد الغذائية والسلع الرمضانية بمدينة المنصورة بأسعار مخفضة، حيث افتتح معرضين؛ الأول بنطاق حي شرق المنصورة بشارع الجيش، والثاني بنطاق حي غرب المنصورة بشارع عبدالسلام عارف، وذلك بحضور نائب المحافظ هيثم الشيخ والسكرتير العام أيمن الشريف ووكيل وزارة التموين بالدقهلية السيد دايره، ورئيس حي شرق المنصورة محمد أمين ورئيس حي غرب المنصورة أحمد عبدالعظيم.

التموين: خفض سعر زيت الخليط بمعارض أهلًا رمضان


وأضافت الوزارة أن المعارض تضم كل السلع والمواد الغذائية بأسعار مخفضة من 15 إلى 30% عن سعر السوق الخارجية.

وأوضحت أنه سيتم توفير 14 سيارة متنقلة لبيع السلع الرمضانية والمواد الغذائية تطوف المراكز والمدن علي مستوي المحافظة منهم 4 سيارات بمدينة المنصورة وحدها، مضيفا أن نسبة التخفيض في الأسعار للسلع المعروضة يشمل كل المعارض بنطاق المحافظة علي مدار شهر رمضان الكريم لتلبية احتياجات المواطنين من السلع الغذائية.

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انطلاق فعاليات معارض "أهلا رمضان" بـ 10 فروع بالمجمعات الاستهلاكية بالإسكندرية

وتتواجد الحملات التموينية المكثفة يوميًا علي كل المعارض للتأكد من الالتزام بتخفيض الأسعار وعلي المحلات التجارية؛ بهدف التأكد من عدم المغالاة وحجب السلع بجانب الحملات علي المحلات التجارية للتأكد من عدم المغالاة وحجب السلع عن المواطنين، واحتكارها واتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.

يذكر أن المحافظ تفقد المعارض وكل المنتجات والسلع الغذائية المعروضة والتقى المواطنين الوافدين على المعروض من السلع، واطمأن منهم على مستوى المعروض من السلع ومناسبة الأسعار لهم، موجهًا للقائمين علي المعارض بحسن استقبال المواطنين.

أصدر الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، قرارًا بتخفيض سعر زيت الخليط زنة 800 مللي إلى 65 جنيها بدلا من 70 جنيها في كل معارض وشوادر أهلا رمضان على مستوى الجمهورية، إضافة إلى فروع الشركات الغذائية والاستهلاكية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية المشاركة في معارض أهلا رمضان.

وأكد الوزير أن الاحتياطي الاستراتيجي من كل السلع الغذائية والتموينية آمن ويكفي لما بعد شهر رمضان بنحو 4 أشهر، مشيرًا إلى أنه يتم طرح كميات كبيرة من السلع الأساسية في معارض وشوادر أهلا رمضان، بالإضافة إلى المنافذ التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية في كل محافظات الجمهورية عبر شركاتها التابعة لها.

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