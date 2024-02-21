التموين: خفض سعر زيت الخليط بمعارض أهلًا رمضان

أصدر الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، قرارًا بتخفيض سعر زيت الخليط زنة 800 مللي إلى 65 جنيها بدلا من 70 جنيها في كل معارض وشوادر أهلا رمضان على مستوى الجمهورية، إضافة إلى فروع الشركات الغذائية والاستهلاكية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية المشاركة في معارض أهلا رمضان.

وأكد الوزير أن الاحتياطي الاستراتيجي من كل السلع الغذائية والتموينية آمن ويكفي لما بعد شهر رمضان بنحو 4 أشهر، مشيرًا إلى أنه يتم طرح كميات كبيرة من السلع الأساسية في معارض وشوادر أهلا رمضان، بالإضافة إلى المنافذ التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية في كل محافظات الجمهورية عبر شركاتها التابعة لها.

من جانبه، قال اللواء أحمد حسنين رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية أنه تم إصدار تعليمات لكل الشركات التابعة للقابضة والمشاركة في أهلا رمضان بتطبيق قرار وزير التموين بتخفيض سعر زيت الخليط زنة 800 مللي إلي 65 جنيها بدلا من 70 جنيها، وذلك تخفيفا عن كاهل المواطنين.

من جهته أكد الدكتور وصفي عبدالله مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية في بني سويف خلال جولة تفقدية في المحافظة بمشاركة المركز الإعلامي بوزارة التموين أنه تمت إقامة 3 معارض أهلا رمضان في محافظة بني سويف ببندر بني سويف والواسطة وإهناسيا، وذلك من إجمالي 7 معارض مستهدف إقامتها خلال الشهر الجاري، بتخفيضات تصل إلي 25%.

وقال عبدالله إن المعرض الواحد يضم من 7 إلى 10 عارضين، إضافة إلى مبادرات من المجتمع المدني لإقامة 20 معرض بمشاركة مديرية التموين داخل القري بمراكز المحافظة، مع إقامة 7 شوادر في كل مركز.

وأضاف عبدالله أنه يتم ضخ 4 أطنان سكر، و25 كرتونة زيت، ونصف طن أرز بكل معرض من معارض أهلا رمضان يوميًا، بخلاف ما يتم ضخه من خلال شركات القطاع الخاص، مشيرًا إلي استمرار التعاون بين مديرية التموين والتجارة الداخلية في بني سويف والغرفة التجارية بالمحافظة لتوفير كل السلع الغذائية.

وأشار جمعة عبدالحفيظ مدير عام الرقابة بمديرية التموين والتجارة الداخلية في بني سويف إلى أن عدد البطاقات التموينية في المحافظة يصل إلى 815 ألف بطاقة يستفيد منها 2 مليون و200 ألف مواطن يقومون بصرف السلع التموينية والخبز المدعم من خلال 1200 بقال تمويني ومنفذ جمعيتي، و1300 مخبز بلدي مدعم تم تحويل أكثر من 40% منهم إلى غاز طبيعي.

وقال عبدالحفيظ إن عدد مستودعات البوتاجاز في محافظة بني سويف يصل إلى 140 مستودعًا، و7 مستودعات دقيق مدعم بقدرة طحن يومي 1300 طن قمح تنتج من 800 إلى 850 طن دقيق بلدي مدعم يوميا، إضافة إلي 4 صوامع حكومية بسعة تخزينية إجمالية 145 الف طن.

فيما أكد حسن هلال مدير عام الشركة المصرية لتجارة الجملة في بني سويف أن الشركة يتبعها في المحافظة 12 فرع تجزئة على مستوي مراكز المحافظة، منها 5 هايبر ماركت يتم فيها طرح كل السلع الغذائية والاستهلاكية بتخفيضات تصل إلي 30%.

اهلا رمضان

اهلا رمضان

اهلا رمضان