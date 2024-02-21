الأربعاء 21 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

التموين: خفض سعر زيت الخليط بمعارض أهلًا رمضان

الدكتور علي المصيلحي
الدكتور علي المصيلحي

أصدر الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، قرارًا بتخفيض سعر زيت الخليط زنة 800 مللي إلى 65 جنيها بدلا من 70 جنيها في كل معارض وشوادر أهلا رمضان على مستوى الجمهورية، إضافة إلى فروع الشركات الغذائية والاستهلاكية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية المشاركة في معارض أهلا رمضان.

وأكد الوزير أن الاحتياطي الاستراتيجي من كل السلع الغذائية والتموينية آمن ويكفي لما بعد شهر رمضان بنحو 4 أشهر، مشيرًا إلى أنه يتم طرح كميات كبيرة من السلع الأساسية في معارض وشوادر أهلا رمضان، بالإضافة إلى المنافذ التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية في كل محافظات الجمهورية عبر شركاتها التابعة لها.

من جانبه، قال اللواء أحمد حسنين رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية أنه تم إصدار تعليمات لكل الشركات التابعة للقابضة والمشاركة في أهلا رمضان بتطبيق قرار وزير التموين بتخفيض سعر زيت الخليط زنة 800 مللي إلي 65 جنيها بدلا من 70 جنيها، وذلك تخفيفا عن كاهل المواطنين.

وزير التموين: المخزون من السلع آمن.. ويكشف موقف الأسعار الفترة المقبلة

من جهته أكد الدكتور وصفي عبدالله مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية في بني سويف خلال جولة تفقدية في المحافظة بمشاركة المركز الإعلامي بوزارة التموين أنه تمت إقامة 3 معارض أهلا رمضان في محافظة بني سويف ببندر بني سويف والواسطة وإهناسيا، وذلك من إجمالي 7 معارض مستهدف إقامتها خلال الشهر الجاري، بتخفيضات تصل إلي 25%.

وقال عبدالله إن المعرض الواحد يضم من 7 إلى 10 عارضين، إضافة إلى مبادرات من المجتمع المدني لإقامة 20 معرض بمشاركة مديرية التموين داخل القري بمراكز المحافظة، مع إقامة 7 شوادر في كل مركز.

وأضاف عبدالله أنه يتم ضخ 4 أطنان سكر، و25 كرتونة زيت، ونصف طن أرز بكل معرض من معارض أهلا رمضان يوميًا، بخلاف ما يتم ضخه من خلال شركات القطاع الخاص، مشيرًا إلي استمرار التعاون بين مديرية التموين والتجارة الداخلية في بني سويف والغرفة التجارية بالمحافظة لتوفير كل السلع الغذائية.

txt

زيادة منافذ بيع السلع وسلاسل "أهلا رمضان" في المنيا

وأشار جمعة عبدالحفيظ مدير عام الرقابة بمديرية التموين والتجارة الداخلية في بني سويف إلى أن عدد البطاقات التموينية في المحافظة يصل إلى 815 ألف بطاقة يستفيد منها 2 مليون و200 ألف مواطن يقومون بصرف السلع التموينية والخبز المدعم من خلال 1200 بقال تمويني ومنفذ جمعيتي، و1300 مخبز بلدي مدعم تم تحويل أكثر من 40% منهم إلى غاز طبيعي.

وقال عبدالحفيظ إن عدد مستودعات البوتاجاز في محافظة بني سويف يصل إلى 140 مستودعًا، و7 مستودعات دقيق مدعم بقدرة طحن يومي 1300 طن قمح تنتج من 800 إلى 850 طن دقيق بلدي مدعم يوميا، إضافة إلي 4 صوامع حكومية بسعة تخزينية إجمالية 145 الف طن.

فيما أكد حسن هلال مدير عام الشركة المصرية لتجارة الجملة في بني سويف أن الشركة يتبعها في المحافظة 12 فرع تجزئة على مستوي مراكز المحافظة، منها 5 هايبر ماركت يتم فيها طرح كل السلع الغذائية والاستهلاكية بتخفيضات تصل إلي 30%.

اهلا رمضان
اهلا رمضان
اهلا رمضان
اهلا رمضان
اهلا رمضان
اهلا رمضان
اهلا رمضان
اهلا رمضان
الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية سعر زيت الخليط زنة 800 مللي إلي 65 جنيها معارض و شوادر اهلا رمضان مستوى الجمهورية القابضة للصناعات الغذائية الاحتياطي الاستراتيجي السلع الغذائية و التموينية السلع الأساسية في معارض

مواد متعلقة

"جبر الخواطر".. موضوع خطبة الجمعة اليوم 9 فبراير 2024

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2024 برقم الجلوس

الجاسوس من الداخل.. دراما إسرائيلية عن عالم الاستخبارات

براءة السادات.. بطلة سلوى بكر: نحن منافقون و«كله قشرة من بره»

خطة جنى الثمار.. «الدستور» تكشف: ماذا ستفعل الدولة فى العام الجديد؟

الأكثر قراءة

عاجل| مصر تحرج أمريكا في العدل الدولية.. كشف لجرائم الاحتلال ودعم أمريكي مطلق

مصر تُحاصر إسرائيل أمام "العدل الدولية" فى مرافعة تاريخية لأجل فلسطين

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 21-2-2024

كام شعبان اليوم 2024 في التاريخ الهجري والميلادي

خوفًا من غضب المسلمين.. ذعر فى إسرائيل من قرار المسجد الأقصى

مَن هي ياسمين موسى؟.. قدمت مرافعة مصر حول ممارسات إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

حمار الديمقراطيين

ماجد حبته

الرئيس.. والحكيم

عبد الرحيم طايع

هل تخاف إسرائيل من جثث الفلسطينيين؟!

أحمد بهاء الدين شعبان

ألمانيا وإسرائيل: "هتلر" ينهض من رقدته!

مدحت بشاى

وزارة الدفاع ووثائق الفخار الأكتوبرية

حسين دعسة

الرؤية الملكية الهاشمية تعزز نجاح العلاقات الأردنية الأمريكية لصالح قضايا المنطقة

حسين دعسة

خطط للاعتراف بدولة فلسطينية.. والإدارة الأمريكية تأخذ القرار!

عبدالوهاب داود

وإننى أحب السودان وأهله.. وأحب الطيب صالح أيضًا

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

استطلاع رأي: الإسرائيليون يستبعدون هزيمة جيش الاحتلال لحركة حماس

المدعي العسكري لجيش الاحتلال الإسرائيلي يقر بحدوث انتهاكات في غزة

عضو بالكنيست يكشف أسباب رفض "شباب إسرائيل" الخدمة العسكرية