رئيس "اقتصادية القناة": نتطلع لبناء المزيد من الشراكات مع الجانب الأوروبي

قال وليد جمال الدين رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إننا نتطلع لبناء المزيد من الشراكات مع الجانب الأوروبي، منوها بأن إمكانيات المنطقة المكونة من 4 مناطق صناعية و6 موانئ بحرية على البحرين المتوسط والأحمر تمثل فرصًا واعدة للتعاون الاقتصادي مع المستثمرين.



وأوضح جمال الدين، أن الموقع الاستراتيجي وجاهزية الموانئ البحرية، مكنت المنطقة الاقتصادية من تقديم خدمات تموين السفن بالوقود الأحفوري والوقود الأخضر، حيث حققت المنطقة الريادة من خلال نجاح أول عملية تموين سفن بالوقود الأخضر في شرق المتوسط وإفريقيا بميناء شرق بورسعيد للسفينة لورا ميرسك في أغسطس 2023 والذي يحتل المركز العاشر بين موانئ العالم في مجال الحاويات.



جاء ذلك خلال مشاركة رئيس اقتصادية قناة السويس للوفد الاقتصادي المصري رفيع المستوى بالعاصمة البلجيكية بروكسل الذي يضم كبار مسئولي القطاع العام والقطاع الخاص للترويج للاستثمار في مصر، لاستعراض عملية الإصلاح الاقتصادي الجارية في البلاد والتحضير لمؤتمر الاستثمار المزمع عقده في مصر بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي خلال الأشهر المقبلة.



واستعرض جمال الدين خلال لقاءات عقدت مع مؤسسة اتحادات الأعمال الأوروبية، القطاعات الصناعية المستهدفة لدى المنطقة الاقتصادية.



وأكد أن خطط المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، تمثل رؤية الدولة المصرية في تعظيم الاستفادة منها من خلال تجهيزها ببنية تحتية بمواصفات عالمية بالإضافة إلى استراتيجية التكامل بين الموانئ والمناطق الصناعية واللوجستية، والتي قدمت نموذجًا لدعم سلاسل الإمداد وحركة التجارة والصناعة، وبالتالي أسهمت هذه الجاهزية في أن تكون المنطقة الاقتصادية لقناة السويس مركزًا لصناعات الوقود الأخضر، كما تم تصدير أول شحنة أمونيا خضراء في العالم من مصنع مصر للهيدروجين الأخضر في نوفمبر 2023.



وأفاد بيان صادر عن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بأن السفير بدر عبدالعاطي سفير مصر في بروكسل ولوكسمبورج ومؤسسات الاتحاد الأوروبي، استقبل الوفد المصري وقامت السفارة المصرية والمكتب التجاري التابع لها في بروكسل بتنظيم عدد من اللقاءات للوفد منها لقاءات مع مؤسسة اتحادات الأعمال الأوروبية وغرفة التجارة العربية البلجيكية اللكسمبورجية، واتحاد شركات الطاقة الشمسية في أوروبا بحضور حسام هيبة رئيس الهيئة العامة للاستثمار، والدكتورة جيهان صالح المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء، وعدد من ممثلي القطاع الخاص المصري.



وتولي المنطقة الاقتصادية لقناة السويس اهتمامًا للترويج للفرص الاستثمارية المتاحة بها خارجيًا نظرًا لأنها تستهدف استقطاب العديد من الاستثمارات الأجنبية حيث استقبل وليد جمال الدين في مقر الهيئة بالعاصمة الإدارية قبيل هذه الزيارة وفد بعثة المفوضية الأوروبية؛ وذلك لمناقشة آفاق التعاون المشترك لاسيما فيما يتعلق بالمشروعات المقامة والمزمع إقامتها داخل المنطقة الاقتصادية في قطاعات متنوعة.



كما التقى سفير بلجيكا لدى القاهرة فرانسوا كورنيه ديلزيوس، والذي أكد ضرورة دعم التعاون بين موانئ المنطقة الاقتصادية وميناء أنتويرب البلجيكي، مشيرا إلى تمتع المنطقة الاقتصادية بكثير من الاستثمارات الجادة وامتلاكها مستقبل واعد.