الأربعاء 21 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

رئيس "اقتصادية القناة": نتطلع لبناء المزيد من الشراكات مع الجانب الأوروبي

وليد جمال الدين رئيس
وليد جمال الدين رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

قال  وليد جمال الدين رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إننا نتطلع لبناء المزيد من الشراكات مع الجانب الأوروبي، منوها بأن إمكانيات المنطقة المكونة من 4 مناطق صناعية و6 موانئ بحرية على البحرين المتوسط والأحمر تمثل فرصًا واعدة للتعاون الاقتصادي مع المستثمرين.


وأوضح جمال الدين، أن الموقع الاستراتيجي وجاهزية الموانئ البحرية، مكنت المنطقة الاقتصادية من تقديم خدمات تموين السفن بالوقود الأحفوري والوقود الأخضر، حيث حققت المنطقة الريادة من خلال نجاح أول عملية تموين سفن بالوقود الأخضر في شرق المتوسط وإفريقيا بميناء شرق بورسعيد للسفينة لورا ميرسك في أغسطس 2023 والذي يحتل المركز العاشر بين موانئ العالم في مجال الحاويات.


جاء ذلك خلال مشاركة رئيس اقتصادية قناة السويس للوفد الاقتصادي المصري رفيع المستوى بالعاصمة البلجيكية بروكسل الذي يضم كبار مسئولي القطاع العام والقطاع الخاص للترويج للاستثمار في مصر، لاستعراض عملية الإصلاح الاقتصادي الجارية في البلاد والتحضير لمؤتمر الاستثمار المزمع عقده في مصر بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي خلال الأشهر المقبلة.

 

الرئيس السيسى: إيرادات قناة السويس تراجعت 50% بعد تحقيقها 10 مليارات دولار


واستعرض جمال الدين خلال لقاءات عقدت مع مؤسسة اتحادات الأعمال الأوروبية، القطاعات الصناعية المستهدفة لدى المنطقة الاقتصادية.


وأكد أن خطط المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، تمثل رؤية الدولة المصرية في تعظيم الاستفادة منها من خلال تجهيزها ببنية تحتية بمواصفات عالمية بالإضافة إلى استراتيجية التكامل بين الموانئ والمناطق الصناعية واللوجستية، والتي قدمت نموذجًا لدعم سلاسل الإمداد وحركة التجارة والصناعة، وبالتالي أسهمت هذه الجاهزية في أن تكون المنطقة الاقتصادية لقناة السويس مركزًا لصناعات الوقود الأخضر، كما تم تصدير أول شحنة أمونيا خضراء في العالم من مصنع مصر للهيدروجين الأخضر في نوفمبر 2023.


وأفاد بيان صادر عن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بأن السفير بدر عبدالعاطي سفير مصر في بروكسل ولوكسمبورج ومؤسسات الاتحاد الأوروبي، استقبل الوفد المصري وقامت السفارة المصرية والمكتب التجاري التابع لها في بروكسل بتنظيم عدد من اللقاءات للوفد منها لقاءات مع مؤسسة اتحادات الأعمال الأوروبية وغرفة التجارة العربية البلجيكية اللكسمبورجية، واتحاد شركات الطاقة الشمسية في أوروبا بحضور حسام هيبة رئيس الهيئة العامة للاستثمار، والدكتورة جيهان صالح المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء، وعدد من ممثلي القطاع الخاص المصري.

 

txt

أحد المشاركين بملتقى الداخلية في بورسعيد: فخور إن عندنا محطة حاويات قناة السويس


وتولي المنطقة الاقتصادية لقناة السويس اهتمامًا للترويج للفرص الاستثمارية المتاحة بها خارجيًا نظرًا لأنها تستهدف استقطاب العديد من الاستثمارات الأجنبية حيث استقبل وليد جمال الدين في مقر الهيئة بالعاصمة الإدارية قبيل هذه الزيارة وفد بعثة المفوضية الأوروبية؛ وذلك لمناقشة آفاق التعاون المشترك لاسيما فيما يتعلق بالمشروعات المقامة والمزمع إقامتها داخل المنطقة الاقتصادية في قطاعات متنوعة.


كما التقى سفير بلجيكا لدى القاهرة فرانسوا كورنيه ديلزيوس، والذي أكد ضرورة دعم التعاون بين موانئ المنطقة الاقتصادية وميناء أنتويرب البلجيكي،  مشيرا إلى تمتع المنطقة الاقتصادية بكثير من الاستثمارات الجادة وامتلاكها مستقبل واعد.

رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وليد جمال الدين الجانب الأوروبي المستثمرين جمال الدين أ الوقود الاخضر رئيس اقتصادية قناة السويس

مواد متعلقة

"جبر الخواطر".. موضوع خطبة الجمعة اليوم 9 فبراير 2024

أروى.. من رواية مقامات الغضب

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2024 برقم الجلوس

أسطورة.. أحمد خالد توفيق

مصر في معرض الكتاب: أهلاً بكم في "أم الدينا"

الأكثر قراءة

عاجل| مصر كلمة السر.. لماذا تخشى إسرائيل غزو مدينة رفح بريًا؟

عاجل| مصر تحرج أمريكا فى العدل الدولية.. كشف لجرائم الاحتلال ودعم أمريكى مطلق

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 21-2-2024

كام شعبان اليوم 2024 في التاريخ الهجري والميلادي

مصر تُحاصر إسرائيل أمام "العدل الدولية" فى مرافعة تاريخية لأجل فلسطين

خوفًا من غضب المسلمين.. ذعر فى إسرائيل من قرار المسجد الأقصى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

حمار الديمقراطيين

ماجد حبته

الرئيس.. والحكيم

عبد الرحيم طايع

هل تخاف إسرائيل من جثث الفلسطينيين؟!

أحمد بهاء الدين شعبان

ألمانيا وإسرائيل: "هتلر" ينهض من رقدته!

مدحت بشاى

وزارة الدفاع ووثائق الفخار الأكتوبرية

حسين دعسة

الرؤية الملكية الهاشمية تعزز نجاح العلاقات الأردنية الأمريكية لصالح قضايا المنطقة

حسين دعسة

خطط للاعتراف بدولة فلسطينية.. والإدارة الأمريكية تأخذ القرار!

عبدالوهاب داود

وإننى أحب السودان وأهله.. وأحب الطيب صالح أيضًا

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

استطلاع رأي: الإسرائيليون يستبعدون هزيمة جيش الاحتلال لحركة حماس

المدعي العسكري لجيش الاحتلال الإسرائيلي يقر بحدوث انتهاكات في غزة

عضو بالكنيست يكشف أسباب رفض "شباب إسرائيل" الخدمة العسكرية