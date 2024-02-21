مسؤول بالجامعة العربية يبحث مع مندوب موريتانيا تطورات القضية الفلسطينية

بحث الأمين العام المساعد للشؤون السياسية الدولية بجامعة الدول العربية، السفير الدكتور خالد منزلاوي، خلال لقائه، اليوم الأربعاء، بمقر الأمانة العامة للجامعة، مع السفير الحسين سدي عبد الله الديه، سفير الجمهورية الإسلامية الموريتانية بجمهورية مصر العربية ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، القضايا العربية والدولية وعلى رأسها القضية الفلسطينية والحرب الإسرائيلية على غزة.

وصرح السفير منزلاوي، بأنه تم خلال اللقاء أيضا، بحث الاستحقاقات القادمة والتعاون مع الرئاسة الموريتانية القادمة لمجلس جامعة الدول العربية، مؤكدا أن قطاع السياسة الدولية بالجامعة العربية على أتم الاستعداد لتنفيذ أي مُقترح في إطار التعاون الدولي يعود بالنفع على موريتانيا بشكل عام.

مصر تتناول قضية "إبادة الجنس" أمام محكمة العدل

وأكد رئيس بعثة المجلس الدولي لحقوق الإنسان إلى الأمم المتحدة السفير الدكتور هيثم أبو سعيد، أن الاحتلال الإسرائيلي ينفذ إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، لا سيما الأطفال والنساء في قطاع غزة.

وشدد أبو سعيد ـ في مداخلة هاتفية مع قناة (القاهرة) الإخبارية اليوم (الأربعاء) من جنيف ـ على الأهمية القصوى التي توليها مصر لتناول قضية " إبادة الجنس" أمام محكمة العدل الدولية خاصة عقب قيام الكيان الإسرائيلي بارتكاب جرائم بحق الأطفال والنساء بشكل متعمد في قطاع غزة.

وأوضح المسؤول الحقوقي أن الاحتلال الإسرائيلي يتجه نحو "إبادة الجنس بحق الأطفال والنساء في فلسطين"، في اعتقاد أن هذا الإجراء يمنع نمو سكان غزة ممن يستطيعون الأخذ بالثأر من هذا الاحتلال في المستقبل".

وأكد أن أحداث السابع من أكتوبر الماضي جاءت نتيجة للعدوان الإسرائيلي المستمر على مدار السنوات الماضية، داعيا محكمة العدل الدولية إلى ضرورة التدخل والعمل على إنهاء الاحتلال وفض هذا الوجود للكيان الإسرائيلي على الاراضي المحتلة، متهما في الوقت نفسه الولايات المتحدة مسؤولية تفاقم الأوضاع الراهنة في غزة.

وأضاف أبو سعيد أن "واشنطن حليف وداعم أساسي للعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني وتقوم باستخدام حق النقض (الفيتو) لإفشال إنهاء الاحتلال من الأراضي الفلسطينية"، مؤكدا أن القرار الاستشاري المرتقب من العدل الدولية ملزم بموجب المادة 36 لإسرائيل.

وأشار إلى سوء موقف الولايات المتحدة الأمريكية في حال أدانت العدل الدولية الممارسات الإسرائيلية في غزة خاصة قبيل الانتخابات المرتقبة في واشنطن، مشيرا إلى الانتهاكات الصارخة التي ترتكب بحق الشعب في الضفة الغربية وقطاع غزة، مما أدى إلى خنق المجتمع الفلسطيني لتحقيق الإبادة الاقتصادية بهدف تهجير الشعب خارج البلاد.

ويأتي هذا في الوقت الذي تشارك فيه مصر، في الرأي الاستشاري الذي طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية حول السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.