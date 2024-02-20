الأربعاء 21 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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الدين لله

أيمن أبوعمر: هؤلاء مستجابو الدعاء وسبب زيادة الرزق (فيديو)

د. أيمن أبوعمر
د. أيمن أبوعمر

قال الدكتور أيمن أبوعمر، وكيل وزارة الأوقاف لشئون الدعوة الإسلامية، إن الضعفاء سبب من أسباب النصر والرزق فى الأمة والمجتمع، لافتًا إلى أن سيدنا النبى محمد صلى الله عليه وسلم، قال وعلمنا: "ابغوني الضُّعفاءَ، فإنَّما تُرزقونَ وتُنصرونَ بضعفائِكُمْ".

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وأوضح وكيل وزارة الأوقاف، خلال حلقة برنامج "مع الناس"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الثلاثاء: "يبقى لو عاوز ترضى سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يبقى ترعى الضعيف وتقربه لك، النظرة فى الشريعة الإسلامية ليست مادية، وإنما بالبركة، الضعفاء قريبون من ربنا ودعوتهم مستجابة ويمكن أن تكون سببًا فى الرزق أو زيادة الرزق".

وأضاف: "أن اللَّهَ عزَّ وجلَّ يقولُ يَومَ القِيامَةِ: يا ابْنَ آدَمَ، مَرِضْتُ فَلَمْ تَعُدْنِي، قالَ: يا رَبِّ، كيفَ أعُودُكَ وأَنْتَ رَبُّ العالَمِينَ؟! قالَ: أَمَا عَلِمْتَ أنَّ عَبْدِي فُلانًا مَرِضَ فَلَمْ تَعُدْهُ؟ أمَا عَلِمْتَ أنَّكَ لو عُدْتَهُ لَوَجَدْتَنِي عِنْدَهُ؟ يا ابْنَ آدَمَ، اسْتَطْعَمْتُكَ فَلَمْ تُطْعِمْنِي، قالَ: يا رَبِّ، وكيفَ أُطْعِمُكَ وأَنْتَ رَبُّ العالَمِينَ؟! قالَ: أَمَا عَلِمْتَ أنَّه اسْتَطْعَمَكَ عَبْدِي فُلانٌ، فَلَمْ تُطْعِمْهُ؟ أَمَا عَلِمْتَ أنَّكَ لوْ أطْعَمْتَهُ لَوَجَدْتَ ذلكَ عِندِي، يا ابْنَ آدَمَ، اسْتَسْقَيْتُكَ، فَلَمْ تَسْقِنِي، قالَ: يا رَبِّ، كيفَ أسْقِيكَ وأَنْتَ رَبُّ العالَمِينَ؟! قالَ: اسْتَسْقاكَ عَبْدِي فُلانٌ فَلَمْ تَسْقِهِ، أمَا إنَّكَ لو سَقَيْتَهُ وجَدْتَ ذلكَ عِندِي".

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطتها الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.

https://youtu.be/6K7Ur89C2cQ?si=ECvO1Hpb6z0Z4UMi

الدكتور أيمن أبو عمر وكيل وزارة الأوقاف لشئون الدعوة الإسلامية وكيل وزارة الأوقاف وزارة الأوقاف

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