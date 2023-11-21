الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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الدين لله

وزارة الأوقاف: نسعى لبناء فكرى وثقافي فى ظل هذه المرحلة الدقيقة (فيديو)

د. أيمن أبو عمر
د. أيمن أبو عمر

قالت الدكتور أيمن أبو عمر، وكيل وزارة الأوقاف لشئون الدعوة، إن وزارة الأوقاف تسعى لإحداث بناء ثقافي وفكرى، لافتا إلى أن الأسبوع الثقافى، هدفه الوصول لكل الناس، ببيان حقيقة وسماحة الدين الإسلامي.  

وتابع وكيل وزارة الأوقاف لشؤون الدعوة، خلال مداخلة هاتفية بحلقة برنامج "مع الناس"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الثلاثاء: "فعاليات الأسبوع الثقافي في ‏7 محافظات، بعد صلاة العشاء مباشرة، بني سويف، كفر الشيخ، القاهرة، مطروح، بورسعيد، الاقصر، شمال سيناء، وذلك تحت عنوان موحد وهوالعلم النافع وأثره على العمل، ومفهوم العمل الصالح،  الاسبوع الثفافى يكون ثلاث ايام فى المساجد الكبري والحيوية، وناوين الأسبوع الثقافية تصل لقلوب الناس، وتفاعل معها، خاصة فى ظل وجود قارئ ومبتهل ".

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واستكمل: "وزارة الأوقاف،  تقوم بعمل الصالون الثقافى الاول، كان مبهرا ولقى استحسان من كل الحضور من الأئمة والواعظات، وكان هناك تنوع مما جعل هناك اقبالا كثيرا على الصالون الثقافى الثانى، وهو صورة من صور البناء الفكرى والثقافى، فى ظل هذه المرحلة الدقيقة فى عمر الوطن ".

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.

https://youtu.be/o7VX4FN0IOI?si=llS5DpxibUtPrI4O

الدكتور أيمن أبو عمر شئون الدعوة وزارة الأوقاف لشؤون الدعوة

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