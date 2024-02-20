"المدفع المضيئ والبازل"..أحدث منتجات زينة رمضان في الدرب الأحمر (صور)

تتنوع المنتجات الرمضانية كل عام لتلبي أذواق ورغبات المستهلكين وتكسر الروتين حيث تزين الشخصيات الكرتونية التي ارتبطت بالشهر الفضيل المنتجات التي يتم استخدامها بشكل يومي لتضفي عليها طابع رمضاني جميل بينما يستحدث الصناع منتجات جديدة والبعض يطور من المنتجات التقليدية كالفوانيس والزينة والمفروشات والأواني.

رصدت «الدستور» خلال جولتها بالمناطق المشهورة بصناعة وتجارة الفوانيس والزينة، مستلزمات شهر رمضان وأحدث تلك المنتجات للعام الحالي:

المدفع المضيئ

يعد مدفع رمضان من المظاهر التراثية والمرتبط بشكل كبير بالشهر المبارك، فرغم أنه لم يصبح من وسائل العصر الحالي كما كان سابقا للإعلان عن وقت الإفطار والإمساك إلا أنه لا يزال مستخدما في الزينة والديكورات.

أبدع أحد الصناع في إنتاج مجسمات صغيرة لمدفع رمضان من النحاس وبه فتحات صغيرة يتسلل منها ضوء مصباح بداخله، ما يجعله يظهر بصورة جمالية رائعة يضيف حالة هادئة تتناسب مع الأجواء الرمضانية.

فوانيس تحمل صور أصحابها

حرص الصناع على إخراج الهدية الرمضانية من كونها عامة لتكون مخصصة للمهدى إليه من خلال طباعة صورته أو اسمه على الفوانيس باستخدام تقنيات حديثة كالحفر باستخدام الليزر لتدوين الأسماء والعبارات، كما يتم استخدام تقنيات لطباعة صور الأشخاص عليها باستخدام تقنية "السبلميشن" وبالرغم من أن هذه التقنية ليست حديثة العام الحالي إلا أنها تطورت بشكل ملحوظ هذا العام.

البازل بشخصيات رمضانية

تتوافر هذا العام أشكال حديثة لمظاهر الفرحة، لتتناسب مع جميع الأعمار فكان أبرز ما استخدم للأطفال من هدايا رمضان "البازل" والذي طبع عليه شخصيات رمضانية كفنانيس والكبير وبوجي وطمطم، وبكار وشخصيات أوبريت الليلة الكبيرة وشخصية عمو فؤاد، وتتمتع هذه اللعبة بتوسيع مدارك الأطفال وتحسن الذاكرة والتفكير، فهي لغز يتكون من قطع صغيرة من الورق أو الخشب يطبع عليها صورة وتقطع بالليزر بشكل معين يسمح بتجميعها لتشكيل الصورة المطبوعة.

الوسائد والمفارش

طغى على المتاجر وجود المفارش والوسائد التي تزين البيوت والمطاعم والفنادق لإضفاء نوع من الأجواء الرمضانية في كل مكان، يطبع على القماش الأشكال الرمضانية ويأخذها المصنع لتقفيلها على شكل وسائد ومفارش بكل أحجامها الصغيرة والكبيرة.

منتجات مطبوعة بشخصيات رمضانية

كما انتشر بشكل واضح وجود العرائس والدمى المجسمة على شكل الشخصيات الرمضانية والتي تجذب انتباه الزبائن وتشجعهم على الشراء، فجميع المنتجات لهذا العام تناسب جميع الأعمار وتروق لكل الأذواق.

وتوافرت منتجات أخرى بالطابع الرمضاني كزجاجات المياه المطبوع عليها شخصيات كرتونية رمضانية والأواني كأطباق الطعام المصنوعة من الميلامين و"الكوستر" وهو قطع من الخشب توضع علي الطاولات تحت الأكواب الساخنة وطبع عليها أيضا الأشكال الرمضانية.