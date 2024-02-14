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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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تحقيقات ومتابعات

خريطة سقوط الأمطار في المحافظات ودرجات الحرارة خلال الأيام المقبلة

الامطار
الامطار

خريطة سقوط الأمطار في المحافظات يهتم بمعرفتها الكثير من الأشخاص في إطار تطورات الحالة الجوية المتوقعة في مصر خلال الفترة القادمة، حيث يتوقع انخفاض درجات الحرارة على مستوى البلاد، وأعلنت الأرصاد الجوية عن طقس مائل للبرودة نهارًا وشديد البرودة ليلًا، مع تشكل صقيع على المزروعات في وسط سيناء ومحافظة الوادي الجديد.

خريطة سقوط الأمطار في المحافظات

كما يتوقع نشاط رياح على أغلب المناطق، مما يعزز من الإحساس ببرودة الطقس في القاهرة الكبرى، ويتوقع أن تتراوح درجة الحرارة الصغرى بين 8-9 درجات مئوية، وفيما يتعلق بالهطول المطري، أما عن خريطة سقوط الأمطار في المحافظات يُتوقع هطول أمطار متفاوتة الشدة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، وذلك خلال الأيام القليلة المقبلة.

توقعات سقوط الأمطار الأربعاء 14 فبراير

تتوقع هطول أمطار متوسطة، قد تكون رعدية أحيانًا، على مناطق من مطروح، الأسكندرية، البحيرة، كفر الشيخ، والدقهلية. أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من دمياط وبورسعيد، وتمتد بشكل خفيف إلى جنوب الوجه البحري، مدن القناة، سيناء، والقاهرة الكبرى.

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توقعات سقوط الأمطار الخميس 15 فبراير:

أما مناطق من مطروح، الأسكندرية، البحيرة، كفر الشيخ، والدقهلية فتشهد أمطار متوسطة ورعدية أحيانًا على جنوب الوجه البحر، قد تكون مصحوبة بحبات البرد، مدن القناة، سيناء، وشمال محافظة البحر الأحمر، بالإضافةإلى أمطار خفيفة إلى متوسطة على القاهرة وشمال الصعيد.

توقعات سقوط الأمطار الجمعة 16 فبراير:

ويتوقع هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية، قد تكون مصحوبة بحبات البرد، على مناطق من مطروح، الأسكندرية، البحيرة، كفر الشيخ، والدقهلية. أمطار خفيفة إلى متوسطة على جنوب الوجه البحري، مدن القناة، خليج السويس، سيناء، والقاهرة الكبرى، وشمال الصعيد.

درجات الحرارة المتوقعة في المحافظات

الموقع الجغرافيالعظمىالصغرى
القاهرة2012
العاصمة الإدارية2011
6 أكتوبر2110
بنها2011
دمنهور2011
وادي النطرون1911
كفر الشيخ1912
المنصورة2012
الزقازيق2011
شبين الكوم2112
طنطا1812
دمياط1813
بورسعيد1913
الإسماعيلية2111
السويس2012
العريش2010
رفح1910
رأس سدر2113
نخل1809
كاترين1404
الطور2013
طابا1912
شرم الشيخ2415
الاسكندرية1711
العلمين الجديدة1711
مطروح1610
السلوم1609


 

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