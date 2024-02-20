الثلاثاء 20 فبراير 2024
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مصر

جنوب سيناء: 30 طن مواد غذائية دعمًا للأسر الأكثر احتياجًا خلال رمضان

أهلًا رمضان
أهلًا رمضان

قال محافظ جنوب سيناء، خالد فودة، إنه سيتم دعم الأسر الأكثر احتياجًا خلال شهر رمضان المبارك بـ30 طن مواد غذائية، بالإضافة إلى "بونات" سيتم صرفها للأسر الأكثر احتياجًا.

جاء ذلك خلال افتتاح المحافظ، اليوم الثلاثاء، معرض "أهلًا رمضان" بمنطقة دهب سكوير بمدينة دهب، وذلك بالتنسيق مع مديرية التموين؛ لبيع السلع الغذائية واحتياجات شهر رمضان الكريم بأسعار مخفضة.

 

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وتفقد المحافظ المعرض للتأكد من زيادة كميات المنتجات الغذائية المعروضة ونسبة التخفيض عليها، موجهًا بدعم المعرض بكميات كبيرة للسلع الغذائية التي يوجد إقبال عليها لتلبية احتياجات المواطنين، وتكثيف الحملات التموينية عليه لمتابعة الالتزام بالأسعار.

ووجه بإقامة معرض رئيسي بكل مدينة، لتوفير كل السلع الغذائية بأسعار مخفضة في متناول محدودي الدخل بتخفيض يتراوح بين 10 و20%؛ تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتخفيف العبء عن كاهل المواطنين ومواجهة الغلاء بتكثيف الحملات التفتيشية على الأسواق.

 

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من جانبه، أوضح وكيل وزارة التموين إبراهيم الحارون أن إجمالي عدد معارض "أهلًا رمضان" الأساسية بالمحافظة بلغ 8 معارض، بجانب 28 منفذا تابعا لمديرية التموين ويجرى متابعتها باستمرار للتأكد من الالتزام بالأسعار المتفق عليها، وتوافر السلع الغذائية بها.

كان قد قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الدولة لديها مخزون من السلع الاستراتيجية يكفي لـ3 أشهر مقبلة، مشيرًا إلى أنه أصبح من الصعب التنبؤ بحالة الأسعار خلال الفترة المقبلة، على الرغم من أنه كان متوقعًا استقرار الأسعار نسبيًا بعد موجة الارتفاعات الأخيرة داخل السوق المحلية.

وأضاف الوزير، في تصريحات، اليوم الثلاثاء، أن حالة عدم استقرار أسعار السلع جاءت نتيجة تسارع وتيرة الأحداث في الفترة الأخيرة، التي تمثلت في ارتفاع تكلفة تدبير العملة الأجنبية، الأمر الذي دفع الشركات والتجار للتحوط ضد مزيد من الارتفاعات.

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