تحالف "دار الهندسة" يفوز بتخطيط 3 مراحل من العاصمة الإدارية الجديدة

أعلن المهندس خالد عباس، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، عن فوز تحالف دار الهندسة العالمي لتخطيط المراحل الثانية والثالثة والرابعة من العاصمة الإدارية الجديدة، يأتي ذلك في إطار عملية استكمال تنمية العاصمة الادارية الجديدة بمراحلها المختلفة في ظل قرب انتهاء المشروعات الرئيسية بالمرحلة الاولي من العاصمة الإدارية الجديدة.

وفي هذا السياق، صرح المهندس خالد عباس، بأنه جرى طرح مناقصة عالمية على المكاتب الاستشارية المتخصصة لتخطيط المراحل الثانية والثالثة والرابعة من العاصمة الإدارية الجديدة، وتقدم للمناقصة أربع مكاتب استشارية عالمية، وبعد جولات من المفاوضات والممارسات للعروض الفنية والمالية المقدمة من تلك المكاتب تم إرساء المناقصة على تحالف دار الهندسة العالمي الأفضل فنيًا وماليًا.

واستطرد خالد عباس، "تحالف دار الهندسة وبمشاركة خبراء عالميين سيكون مسئولًا عن المخطط التفصيلي لتلك المراحل والذي يشمل مخطط شبكات المرافق وشبكات الطرق والمسطحات الخضراء والبدائل التخطيطية العمرانية واعداد الدراسات الاقتصادية اللازمة لخطة الاستثمار في أراضي العاصمة الإدارية الجديدة بالإضافة الي الدراسات الخاصة بالترويج للعاصمة والذكاء الاصطناعي والاستدامة مع الاستفادة مما تم تنفيذه فيما يتعلق بالاستدامة في المرحلة الاولي من العاصمة الإدارية".

أضاف: "سيعد التحالف الفائز أيضا الدراسات الخاصة بتطور نمو المدينة والمنطقة الصناعية، على أن يتكامل المخطط في النهاية مع المدن المحيطة وصولًا إلى محور 30 يونيو شرقاَ".