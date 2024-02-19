الإثنين 19 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

رئيس العاصمة الإدارية: نقدم كل الدعم للمطورين العقاريين وجارٍ التخطيط للمرحلة الثالثة والرابعة

المهندس خالد عباس
المهندس خالد عباس

قال المهندس خالد عباس رئيس شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية إن الحلم تحقق بالعاصمة، حيث من عدة سنوات كانت هذه الأرض صحراء، وحاليا يتم تسليم وحدات عقارية بها.

وأضاف خلال كلمته بمؤتمر لإحدى الشركات المطورة  في العاصمة الإدارية الجديدة أن العاصمة الإدارية مدينة ذكية، حيث أصبحت جاهزة لاستقبال أي نوع من التكنولوجيا الحديثة.

وأوضح أن الشركة تقدم كل الدعم للمطورين العقاريين في العاصمة الإدارية الجديدة موضحا أنه يوجد 48 ألف موظف يحضرون إلى العاصمة الإدارية الجديدة بخلاف عدد الطلاب في الجامعات.

وأكد أنه حاليا يتم الإعلان عن التحالف العالمي لتخطيط المرحلة الثالثة والرابعة من العاصمة الإدارية الجديدة، وهو مايؤكد نجاح العاصمة الإدارية الجديدة في جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية لمصر. 

العاصمة الإدارية الجديدة هي مشروع تنموي ضخم في مصر يقع على بعد حوالي 45 كيلومترا شمال شرق القاهرة. تم الإعلان عن هذا المشروع في مارس 2015، وهو جزء من جهود الحكومة المصرية لتطوير البنية التحتية وتعزيز النمو الاقتصادي.

تم تصميم العاصمة الإدارية الجديدة لتكون مركزًا إداريًا وثقافيًا وتجاريًا لمصر، ومن المقرر أن تستوعب العديد من الوزارات والمؤسسات الحكومية، وكذلك مقرات للشركات الخاصة والمرافق الثقافية والترفيهية.

ويتوقع أن يكون للعاصمة الإدارية الجديدة تأثير كبير على الاقتصاد المصري من خلال خلق فرص عمل وتعزيز النشاط الاقتصادي في المنطقة. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن تسهم العاصمة الإدارية الجديدة في تخفيف الضغط على القاهرة، التي تعاني من مشاكل الاكتظاظ السكاني والازدحام المروري.

وتشمل خطط العاصمة الإدارية الجديدة إنشاء مدينة ذكية مزودة بأحدث التكنولوجيا والبنية التحتية، بما في ذلك نظام النقل العام والاتصالات عالية السرعة.

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