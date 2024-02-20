الثلاثاء 20 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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"الدراسات العليا والبحوث" بجامعة الإسكندرية يناقش إجراءات جديدة لرسائل الماجستير والدكتوراة

مجلس جامعة الإسكندرية
مجلس جامعة الإسكندرية

ناقش الدكتور هشام سعيد، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، خلال مجلس الدراسات العليا والبحوث بجامعة الإسكندرية، المنعقد اليوم الثلاثاء، مقترح إعفاء طلاب الماجستير والدكتوراه من تقديم الرسالة العلمية بالشكل التقليدي المتعارف عليها، على أن يتم نشر أبحاث تلك الرسائل نشرًا دوليًا متميزًا  بحيث يعفي طالب الماجستير من تقديم الرسالة بالشكل التقليدي على أن يقوم الطالب بنشر بحثين، أحدهما مستخلص من الرسالة العلمية  original paper، والبحث الأخر كمقالة مرجعية review article  في مجال التخصص الدقيق على الأقل في أحد الدوريات العلمية المصنفة عالميا في قائمة افضل 25% (Q1) بقواعد بيانات كلاريفيت.

 كما تم مناقشة خلال الاجتماع مقترح إعفاء طالب الدكتوراه من تقديم الرسالة بالشكل التقليدي المتعارف عليه، على أن يقوم الطالب بنشر ثلاثة أبحاث، اثنين منهم مستخلصين من الرسالة العلمية Original Paper، والبحث الثالث كمقالة مرجعية Review Article في مجال التخصص الدقيق على الأقل في أحد الدوريات العلمية المصنفة عالميا في قائمة افضل 25% (Q1) بقواعد بيانات كلاريفيت.

وأشار "سعيد" إلى أن ذلك المقترح  يهدف إلى المساهمة في الارتقاء بتصنيف جامعة الإسكندرية عالميا، وزيادة الإنتاج من النشر العلمي في الدوريات والمجلات العلمية الدولية.

التحديات التي تواجه البحث العلمي

كما ناقش المجلس موضوعات لجنة المعيدين والمدرسين المساعدين، والبعثات والإجازات الدراسية للحصول على الماجستير والدكتوراة، ومقترح تنفيذ توصيات تقرير التحديات التي تواجه البحث العلمي بجامعة الإسكندرية.

مذكرات تفاهم ومذكرات بين جامعة الإسكندرية ومؤسسات مختلفة 

وافق المجلس على مذكرة التفاهم بين جامعة الإسكندرية وشركة السويدي إلكتريك، وتجديد مذكرة التفاهم بين جامعة الإسكندرية ومكتبة الإسكندرية الخاصة بإنشاء مركز الإسكندرية للدراسات الهيليلنستية، وإتفاقية الرعاية بين الوكالة الفرنكوفونية ونادي الطلاب في شبكة الأندية القيادية للطلاب الناطقين بالفرنسية.

مجلس الدراسات العليا والبحوث جامعة الإسكندرية طلاب الماجستير والدكتوراه الرسالة العلمية مكتبة الاسكندرية

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