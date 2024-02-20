وزيرة البيئة: 900 مليون جنيه استثمارات برنامج النهوض بمنظومة المخلفات

قالت وزيرة البيئة، الدكتورة ياسمين فؤاد، اليوم الثلاثاء، إن البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة تم تنفيذه في أربع محافظات (كفرالشيخ، قنا، الغربية، أسيوط) كنموذج تجريبي لكيفية إعداد مخطط كامل لكل محافظة من حيث وضع الخطة والدعم اللازم وكيفية تنفيذ البنية التحتية وعمليات التشغيل، مشيرة إلى أنه سيتم دراسة طلبات المحافظين والنواب والخاصة بزيادة مشروعات البنية التحتية بالمحافظات وذلك بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية.

وقالت فؤاد، خلال ترؤسها للاجتماع التاسع للجنة تسيير البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة بمقر وزارة البيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك عبر خاصية الفيديو كونفرانس لمتابعة وتقييم أعمال البرنامج والخطوات المستقبلية - "إننا استعرضنا أهم مدخلات البرنامج بالمحافظات الأربعة للنهوض بالبنية التحتية لمنظومة المخلفات، ومنها استكمال المرحلة الأولى والثانية من البرنامج الوطنى باستثمارات 900 مليون جنية بدعم من شركاء التنمية"، مشيرة إلى أنه سيتم دراسة ما تم تنفيذه من خلال مشروع مصرف كتشينر على مستوى محافظتى الغربية وكفر الشيخ.

دراسة مراعاة بعد المسافات للمدافن الصحية

وأوضحت أنه يتم حاليا العمل على دراسة مراعاة بعد المسافات للمدافن الصحية في كافة المحافظات خاصة محافظات الدلتا، حيث سيتم مناقشته قريبا بمجلس الوزراء وسيتم اعتماده باللائحة التنفيذية، مشيرة إلى أن مصانع التدوير لكى تحقق منظومة اقتصادية تشمل كافة أنواع المخلفات، يجب توافر مساحات واسعة حيث يمكن أن يشمل المصنع تدوير 3 أنواع من المخلفات البلدية والعضوية والزراعية، منوهة بأنه سيتم العمل على حل كافة المشاكل وتذليل كافة العقبات التي تواجه المحافظات الأربعة.

وأشارت إلى أن البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة يعد أحد أهم وأكبر مشروعات إدارة المخلفات الصلبة في مصر يجمع بين مكونين فني ومالي ويهدف إلى وضع منظومة فعالة ومستدامة لإدارة المخلفات الصلبة للمحافظة على البيئة والصحة العامة وممول من عدة جهات وهي الاتحاد الأوروبي، بنك التعمير الألماني، هيئة التعاون الدولي الألمانية والتعاون الدولي السويسري.

وقالت فؤاد، إنه تم خلال عام 2023 وفي إطار توجيهات القيادة السياسية للنهوض بمنظومة المخلفات، الانتهاء من العديد من مشروعات البنية التحتية وكمساهمة في المبادرة الرئاسية (حياة كريمة) وتنفيذا لخطة عمل البرنامج الوطني لإدارة المخلفات، مشيدة بالتعاون البناء والدعم والتواصل مع وزارة التنمية المحلية للنهوض بالمنظومة على مستوى الجمهورية، وتحقيق أهداف البرنامج الوطنى للمخلفات الصلبة وأيضا مشروع مصرف كتشنير، موجهة الشكر للمحافظين وشركاء التنمية على الجهود المبذولة للنهوض بالمنظومة والتنفيذ على أرض الواقع في مجالات الجمع والنقل والتدوير ونظافة الشوارع حتى يشعر المواطن بالخدمات المقدمة.

مصر ملتزمة بحل مشكلة المخلفات البلدية

وأكدت أن الجميع شركاء في النجاح والتنمية وأن الدولة المصرية بكافة أجهزتها ملتزمة التزام كامل لحل مشكلة المخلفات البلدية على مستوى الجمهورية، مشيرة إلى أنه سيتم بذل مزيد من الجهود خلال الفترة القادمة سواء للدعم الفني أو الاستثمارات المتاحة في هذا الصدد، موجهة الشكر لفريق عمل جهازى تنظيم جهاز المخلفات وشئون البيئة لتهيئة المناخ الداعم للمنظومة.

حضر الاجتماع كل من محافظي كفرالشيخ جمال نورالدين، قنا أشرف الداودي، الغربية الدكتور طارق رحمي، والمهندس عمرو عبدالعال نائب محافظ أسيوط، الدكتور طارق العربي رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، الدكتور على أبوسنة رئيس جهاز شئون البيئة، الدكتور حازم الظنان مدير البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة، الدكتور خالد قاسم ممثلا عن وزارة التنمية المحلية، بالإضافة إلى ممثلي شركاء التنمية من الاتحاد الأوروبي وبنك التعميرالألماني والتعاون الدولي السويسري وهيئة التعاون الدولي الألماني وعدد من الوزارات المعنية ومنها التعاون الدولي والجهات الإستشارية للبرنامج بالمحافظات.

ومن جهته، أشاد محافظ كفر الشيخ بدعم وزارة البيئة من خلال البرنامج الوطنى والشركاء للارتقاء بمنظومة إدارة المخلفات بالمحافظة، منوها بالإجراءات التي تم اتخاذها بخصوص مصرف كتشينر والدعم المستمر بالمعدات لتحسين ورفع كفاءة عمليات الجمع والنقل والمعالجة والتدوير وتنفيذ العديد من الدورات التدريبية لبناء القدرات على مستوى المحافظة للنهوض بمنظومة ادارة المخلفات.

واستعرض المشاكل التي تواجه المحافظة بخصوص المدفن الصحي.. مقترحا أن يشمل مصنع التدوير المقام بالمحافظة عدة أنواع من المخلفات سواء العضوية أو الزراعية أو مخلفات المباني، مؤكدا أن محافظة كفر الشيخ ستواصل استكمال الإنجازات التي حققتها في هذا الملف من خلال تطبيق الإدارة المتكاملة لمنظومة المخلفات.

قنا قطعت شوطا كبيرا في تطبيق منظومة إدارة المخلفات الصلبة

وبدوره، أوضح محافظ قنا أن المحافظة قطعت شوطًا كبيرًا نحو تطبيق منظومة متكاملة لإدارة المخلفات الصلبة من خلال البرنامج الوطني وشركاء التنمية وبالتعاون والتنسيق ودعم من وزارتي البيئة والتنمية المحلية، منوها بأنه تم تنفيذ العديد من مشروعات البنية التحتية بالمحافظة ومنها دعم المحافظة بعدد 14 محطة وسيطة متحركة ومحطات الجمع والنقل والدعم بالمعدات وإنشاء محطة وسيطة بأبوتشيت والتوسعات التي تمت لمصنع تدوير المخلفات بنجع حمادي بالإضاقة إلى وضع حجر أساس إنشاء مصنع المعالجة الميكانيكية والبيولوجية لتدوير المخلفات الصلبة، والمدفن الصحي بمركز قوص.

وأكد المحافظ حرص المحافظة على التعاون مع المجتمع المدني والقطاع الخاص في هذا المجال للاستثمار في مجال المخلفات الصلبة للاستدامة وتعظيم الاستثمارات وتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين.

ومن جهته، تقدم محافظ الغربية بالشكر للبرنامج الوطني التابع لوزارة البيئة وكافة شركاء النجاح على التنسيق والتعاون لتحقيق النجاحات الملموسة التي تشهدها المحافظة.. مستعرضا ما تم تطبيقه على أرض الواقع للنهوض بالمنظومة.

ولفت رحمي إلى حاجة المحافظة إلى زيادة مصانع إعادة التدوير ووحدات الغربلة ونقل التراكمات، مشيرا إلى حرص المحافظة على تفعيل التعاون مع منظمات المجتمع المدني في عمليات الجمع والنقل وجاري تعميم التجربة.

ومن جهته، تقدم المهندس عمرو عبدالعال، نائب محافظ أسيوط، بالشكر على كافة الجهود المبذولة للنهوض بمنظومة المخلفات بالتعاون مع كافة الجهات المعنية، مستعرضا الأعمال والمشروعات التي تمت والجاري إنشاؤها في هذا الصدد ومنها مشروع مصنع المخلفات الصلبة ومشروع المدفن الصحي بأسيوط وسبل رفع كفاءة إدارة منظومة المخلفات البلدية الصلبة بالمحافظة.

كما استعرض الموقف التنفيذي للمحطات الوسيطة التي تم إنشاؤها من خلال البرنامج وعددها 4 محطات ومراحل تشغيلها وإجراءات إقامة مصنع السماد العضوى بالمحافظة.

واستعرض الاجتماع أيضا أهم المشروعات المستقبلية التي تم الانتهاء من طرحها، ومنها طرح 6 مناقصات لمشروعات البنية التحتية بمحافظات البرنامج تتمثل في طرح مشروعات لإنشاء مصنع المعالجة البيولوجية والمدفن الصحي بقوص محافظة قنا، ومشروع إنشاء مصنع المعالجة والمدفن الصحى بمركز اسيوط ومشروع توسعة مدفن السادات التابع لمحافظة الغربية بمحافظة المنوفية، إلى جانب طرح مشروع انشاء مصنع المعالجة البيولوجية بمركز مطوبس محافظة كفر الشيخ.

وضع الهيكل التنظيمي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات

كما استعرض الاجتماع مكون الدعم الفني للبرنامج وما يتضمنه من دعم مؤسسي يتمثل في وضع الهيكل التنظيمي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات وإعداد المخططات والاستراتيجيات وخطط العمل لعدد 26 محافظة، إلى جانب تطوير الإطار المؤسسي للمحافظات وإنشاء وحدات إدارة المخلفات وبناء القدرات وإعداد مؤشرات الأداء، هذا إلى جانب الدعم التشريعى لإصدار قانون المخلفات رقم 202 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية ووضع الإطار العام للتخطيط والاستراتيجيات المتعلقة بإدارة المخلفات وضمان ربط التخطيط بالتمويل وضمان استدامة الموارد المالية وإعداد الدراسات الفنية والاقتصادية لمنظومة إدارة المخلفات ودراسات الجدوى لمشروعات قطاع المخلفات في مصر وما يقدمه البرنامج من رفع كفاءة وتدريب وحملات توعوية للعاملين بالمنظومة ولمختلف فئات المجتمع من القطاع الخاص والشباب والجمعيات الأهلية والمرأة وغيرها.

وتضمن الاجتماع عرضا تفصيليا من الدكتور طارق العربي، رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، حول الجهود المبذولة لتطوير منظومة إدارة المخلفات في المحافظات ومراحل تطويرها.

وانتهى الاجتماع بعدد من التوصيات من أهمها دعم منظومة المخلفات الصلبة بالمحافظات ودعم الميزانية اللازمة لإبرام عقود الجمع والنقل وتوفير العمالة اللازمة لتشغيل المعدات ومنشآت البنية التحتية وتدبير الميزانيات اللازمة لغلق المقالب العشوائية بالمحافظات، إلى جانب دعم إدارات المخلفات الصلبة بالكفاءات وتطوير الهيكل بما يتوافق مع قانون المخلفات ولائحته التنفيذية، بالإضافة إلى استكمال توصيل المرافق لمنشآت البنية التحتية وتشغيل منشآت البرنامج الوطني من خلال القطاع الخاص ودعم منظومة المخلفات الزراعية في المراحل القادمة بالخبرات والمعدات والبنية التحتية اللازمة.