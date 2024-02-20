الثلاثاء 20 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

السجن المشدد 3 سنوات لـ"ديلر الهيروين" بمدينة نصر

الهيروين
الهيروين

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، بمعاقبة متهم بترويج مخدر الهيروين في مدينة نصر، بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه.

وأسندت النيابة العامة للمتهم أنه حاز وأحرز بقصد الاتجار جوهر مخدر الهيروين على النحو المبين بالتحقيقات.

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وكشفت التحقيقات أن المتهم عثر بحوزته على كمية من مخدر الهيروين وهاتف محمول ومبلغ مالي، وبمواجهته اعترف بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار، والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه، والمبلغ المالي من متحصلات تجارته.

السجن المشدد ديلر الهيروين مدينة نصر محكمة جنايات القاهرة الهيروين

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