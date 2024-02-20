الثلاثاء 20 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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سمير مرقص لـ"الشاهد": عنف الخطاب الدينى يخلق نوع من الغموض والعقلية الأحادية

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز والدكتور سمير مرقص

قال الدكتور سمير مرقص، المفكر السياسي، إنه،:"من ملاحظاتي العامة استطيع القول أنه أصبح هناك تنوع وتجديد داخل الكنيسة بأنشطتها ومعالجتها للقضايا، أي هناك شعور بأنه لابد من التجديد الفترة المقبلة، والبابا تواضروس يحاول أن يكون له تجربته الفريدة ولكنه غير مخاصم للتجارب التي سبقته على الإطلاق، أي أنه امتداد للتجارب السابقة مع حرصه على إضفاء سمات التجديد".

 

تجديد الخطاب الديني 

وأكد مرقص، خلال لقائه ببرنامج “الشاهد” مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، المذاع عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أن الخطاب الديني حتى الآن ليس مرن على الإطلاق، حيث يمكن القول أن هناك ثوابت في الدين، ولكن هناك تجليات يجب أن تكون متوافقة مع المتغيرات المختلفة ومع التكوين الثقافي والوجداني للأجيال الجديدة.

 

وتابع:" عنف الخطاب الديني يخلق نوع من الغموض والعقلية الأحادية، حيث يجب الانتباه لشباب الألفية الثالثة بعين الاعتبار، وأن يكون الخطاب الديني مواكب لتلك الفئة". 

 

تفاصيل برنامج الشاهد

ويعد برنامج "الشاهد" الذي يقدمه محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال. 

سمير مرقص الدكتور سمير مرقص الشاهد اكسترا نيوز محمد الباز

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