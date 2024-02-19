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سمير مرقص لـ"الشاهد": عباءة الثقافة فى مصر كانت تتميز بالاتساع الشديد

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز والدكتور سمير مرقص

قال الدكتور سمير مرقص، المفكر السياسي، إنه عباءة الثقافة في مصر كانت تتميز بالاتساع الشديد في العصر الحديث، لذا خرجت الكثيرمن العناصر الثقافية المختلفة من هذه العباءة مثل رفاعه رافع الطهطاوي الذي تعلم وجاء بعده سعد زغلول، والإمام عبده، وعلي مبارك، ولطفي السيد.

الكتب الثقافية المصرية

وأكد الدكتور سمير مرقص، خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الكتب الثقافية التاريخية هامة للغاية، ولكن إذا لم يسبقها مقدمة جديدة تواكب العصر الذي تُنشر فيه يحدث مشكلة عظيمة.

وأضاف في حديثه، أن بعد عام 1925 وتأسيس جماعة الإخوان المسلمين حدثت فجوة ثقافية كبيرة، مصر كانت تؤسس لتجربة وطنية فريدة بعيدة عن الخصومة عن الدين، وتيار محمد عبده كان يمثل هذه التجربة، ولكن بعد 1925 كانت هناك رغبة في استعادة الخلافة مرة أخرة، لذا كانت الدولة تسير في مسار ما، وليس من الصدفة أن يشجع الإنجليز على فكرة الخلافة، وحدوث الانقلاب على دستور 1923، وهذه الحالة أدت إلى وجود حالة من الاستقطاب التاريخي الحاد.

تفاصيل برنامج الشاهد

ويعد برنامج "الشاهد" الذي يقدمه محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال. 

سمير مرقص اكسترا نيوز الشاهد محمد الباز مفكر سياسي

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