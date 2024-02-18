الإثنين 19 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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سمير مرقص لـ"الشاهد": بعض الليبراليين في بداية أزمة كورونا قالوا للمصريين "انزلوا اشتغلوا"

سمير مرقص
سمير مرقص

قال الدكتور سمير مرقص، المفكر السياسي، إنه انزعج من بعض الرسائل التي صدرت من بعض التوجهات الليبرالية الجديدة في مصر والتي كانت تقول للمصرين "انزلوا اشتغلوا" في بداية جائحة كورونا، مشيرًا إلى أن هذا يعكس قسوة الليبرالية المتوحشة.

وأضاف مرقص، خلال حواره لبرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز على قناة "إكسترا نيوز": "كان هذا الكلام في الأيام الأولى من الموجة الأولى لكورونا وهذا أشد قسوة، وهذا يؤكد فكرة أن العالم كله بسبب الرأسمال المتدفق العابر للحدود أننا جزء من هذا العالم ولسنا منفصلين عنه".

وتابع: "المزاج العام لدى المواطنين في العالم أن الأشكال التقليدية التي عرفها الكوكب من بعد الحرب العالمية الثانية تحتاج إعادة نظر".

واستكمل: "الذين لا زالوا أسرى القرن العشرين، القرن العشرين انتهى ورحل، نحن في سياق آخر بقواعد ومعادلات أخرى".

ويعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال.

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