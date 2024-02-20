سعر الريال السعودى اليوم الثلاثاء 20 /2 /2024 مقابل الجنيه المصرى

يحرص المواطنين المسافرين الأداء مناسك العمرة مع بداية الصباح علي معرفه سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 20 /2 /2024 في مصر مقابل الجنيه المصري عبر جوجل، وتعد العملة السعودية هي أكثر العملات العربية طلبًا بالبلاد خاصة في مواسم مناسك الحج ومواسم العمرة.

سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 20 /2 /2024 في مصر مقابل الجنيه المصري

ويستعرض "الدستور" أسعار صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء 20 فبراير 2024 وفقا لآخر تحديث للبنوك العاملة في مصر.

أسعار صرف الريال السعودي اليوم الثلاثاء

وبلغت أسعار الريال السعودي خلال تعاملات اليوم الثلاثاء في البنوك كالتالي:

وصل سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري نحو مبلغ8.22جنيه للشراء وقيمه 8.25جنيه للبيع.

سجل سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء في بنوك( HSBC،المصرف العربي الدولي، الأهلي المتحد) نحو مبلغ 8.22 جنيه للشراء وقيمه 8.25جنيه للبيع.

وصل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك الإسكندرية نحو مبلغ8.21جنيه للشراء وقيمه 8.25جنيه للبيع.

وبلغ سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك التجاري الدولي CIB نحو مبلغ 8.19جنيه للشراء وقيمه 8.26جنيه للبيع.

اقرأ أيضا:

وصل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء في بنك الإمارات دبي الوطني نحو مبلغ 8.18جنيه للشراء ووقيمه 8.26جنيه للبيع.

وصل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء في بنك الكويت الوطني نحو مبلغ 8.14جنيه للشراء وقيمه 8.24جنيه للبيع.

وبلغ سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك المصري لتنمية الصادرات نحو مبلغ 8.17 جنيه للشراء وقيمه 8.25جنيه للبيع.

وبلغ سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك كريدي اجريكول نحو مبلغ 8.19جنيه للشراء وقيمه 8.25جنيه للبيع.

وبلغ سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك قطر الوطني نحو مبلغ 8.14جنيه للشراء وقيمه 8.25 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك بلوم نحو مبلغ 8.12جنيه للشراء وقيمه 8.25جنيه للبيع.

وصل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك التنمية الصناعية نحو مبلغ8.11جنيه للشراء وقيمه 8.23جنيه للبيع.

بلغ سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء في بنك أبوظبي التجاري نحو مبلغ 8.02جنيه للشراء وقيمه 8.26جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في مصر

بلغ سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك ميد بنك نحو مبلع 7.98جنيه للشراء وقيمه 8.26جنيه للبيع.

وصل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم في المصرف المتحد نحو مبلغ 7.95جنيه للشراء وقيمه 8.25جنيه للبيع.

وصل بنك مصرف أبوظبي الإسلامي أعلى سعر لشراء الريال السعودي اليوم الثلاثاء بنحو مبلغ 8.24جنيه.

سعر الريال السعودي مقابل الدولار

بلغ سعر الريال السعودي مقابل الدولار اليوم الثلاثاء 20 فبراير 2024 نحو مبلغ ٠٫٢٧ دولار أمريكي.

سعر الريال السعودي مقابل الليرة السورية

بلغ سعر الريال السعودي مقابل الليرة السورية.. 1 ريال سعودي سيعادل 3،735 ليرة سورية اليوم الثلاثاء فبراير 2024 بالتعاملات الصباحية.

أسعار العملات في مصر اليوم

سعر الدولار اليوم الثلاثاء

مبلغ 30.75 جنيه للشراء.

وقيمه 30.85 جنيه للبيع.

سعر اليورو الأوروبى اليوم الثلاثاء

مبلغ 33.12 جنيه للشراء.

وقيمه 33.28 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم الثلاثاء

مبلغ 38.74 جنيه للشراء.

وقيمه 38.95 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى اليوم الثلاثاء

مبلغ 8.19 جنيه للشراء.

وقيمه 8.24 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى اليوم الثلاثاء

مبلغ 99.25 جنيه للشراء.

وقيمه 100.18 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم الثلاثاء

مبلغ 8.38 جنيه للشراء.

وقيمه 8.39 جنيه للبيع.

سعر الريال القطري اليوم الثلاثاء

مبلغ 7.80 جنيه للشراء.

وقيمه 8.46 جنيه للبيع.