الأربعاء 21 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

غدًا.. استكمال محاكمة المتهمين بقتل شاب بفاقوس

حبس المتهمين
حبس المتهمين

أصدرت محكمة جنايات الزقازيق في الشرقية، الإثنين قرارًا يقضي بتأجيل محاكمة 4 متهمين بقتل شاب بعدة طعنات بسبب خلافات سابقة بينهم بمركز فاقوس إلى جلسة غد الثلاثاء لاستكمال المرافعة.

صدر القرار برئاسة المستشار سلامة جاب الله، وعضوية المستشارين هيثم حسن الضوى، وخالد محمد حافظ، ومحمد صالح القطان وأمانة سر نبيل شكرى.

وقررت النيابة العامة إحالة كلا من: "أحمد ص م ع ع" وشقيقه "محمد" 36 عاما، عامل خردة، ووالدهما "صلاح" 66 عاما، قهوجي، و"جمال ع م الـ" 55 عاما، فران، مقيمين بقرية الفدادنة بمركز فاقوس، للمحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامهم بقتل المجني عليه "أحمد سعيد" بسبب خلافات سابقة بينهم.

تبين في أمر الإحالة أن المتهمين المذكورين قد قتلوا المجني عليه عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن عقدوا العزم وبيتوا النية على ذلك وأعدوا لذلك اسلحة بيضاء (سكين - سنجة) وتربصوا بالمجني عليه حتى أيقنوا مروره وما أن ظفروا به حتى انهالوا عليه ضربا بالأسلحة البيضاء حوزتهم محدثين إصابته وحال ذلك كال له المتهم الأول ضربة بالسلاح الأبيض (سنجة) فأحدث به الإصابات الواردة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته لخلافات سابقة فيما بينهم على النحو المبين بالتحقيقات.

وتبين من التحريات أن المجني عليه متزوج حديثا وزوجته كانت حامل وكان في طريقه لشراء علاج لها قبل مقتله.

جنايات الزقازيق الشرقية قتل شاب مركز فاقوس المستشار سلامة جاب الله سبق الإصرار

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