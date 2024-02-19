الإثنين 19 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

المشدد 10 سنوات لمزارع بتهمة الاتجار فى المخدرات بالشرقية

محكمة
محكمة

قضت محكمة جنايات الزقازيق، اليوم الإثنين، بمعاقبة مزارع بالسجن المشدد 10 سنوات، وغرامة 50 ألف جنيه، ومصادرة المضبوطات وألزمته المصاريف الجنائية، لإدانته في القضية رقم 24479 لسنة 2023 جنايات مركز بلبيس، والمقيدة برقم 4109 كلي جنوب الزقازيق، بحيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد سليمان الجمل، وعضوية المستشارين هيثم محمود، وباسم يسري جاويش، وطارق أحمد الحلواني، وسكرتارية محمد عفت.

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السجن المشدد 6 سنوات لعاطل لتجارته فى المواد المخدرة بكفر الشيخ

تعود أحداث القضية لشهر ديسمبر من العام المنقضي، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارًا يفيد بورود معلومات لضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، باتجار "حماد. م. س"، 56 عامًا، مزارع، مقيم بمركز التل الكبير بالإسماعيلية، في المواد المخدرة وترويجها علي عملائه بدائرة مركز بلبيس.

عقب تقنين الإجراءات ونفاذًا لإذن النيابة العامة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم وبحوزته كمية لجوهر الهيروين المخدر، وجوهر الحشيش المخدر، ومبلغ مالي، وبمواجهته أقر بحيازته المضبوطات بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من حصيلة تجارته غير المشروعة.

تم التحفظ على المتهم والمضبوطات، وتحرر محضر بواقعة الضبط، وبالعرض على النيابة العامة أحالته محبوسًا إلى محكمة جنايات الزقازيق، والتي أصدرت حكمها المتقدم.

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