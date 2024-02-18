الأحد 18 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

السجن المشدد 6 سنوات لعاطل لتجارته فى المواد المخدرة بكفر الشيخ

عاطل
عاطل

قضت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات كفر الشيخ حضوريًا بالسجن المشدد 6 سنوات ضد عاطل بدون عمل من إحدى القرى بمركز كفر الشيخ، وتغريمه مبلغ مائة ألف جنيه للاتجار في الهيروين المخدر، ومصادرة المخدر المضبوط وألزمته المصاريف.

  

صدر الحكم برئاسة المستشار شريف محمد قورة، رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين محمد مصطفى سليم، رئيس المحكمة، وأحمد فتحي عبدالمتعال، نائب رئيس المحكمة، ومحمد  أبوزيد، وسكرتارية محمد أبوطالب، وذلك في أحداث القضية رقم  34486 سنة 2023 جنايات مركز  شرطة كفر الشيخ، والمقيدة برقم 3508 لسنة 2023  كلي كفر الشيخ.

 

وكان المستشار سعود محمد نجيب، المحامي العام الأول  لنيابة كفر الشيخ الكلية أحال "ا.م.ع.م"، بدون عمل محبوس من إحدى القرى بمركز كفر الشيخ، للمحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات كفر الشيخ لأنه في يوم 21-10-2023 تم ضبطه بدائرة مركز شرطة كفر الشيخ عن طريق رجال المباحث، وبحوزته كمية من الهيروين المخدر للاتجار فيها على زبائنه بدائرة مركز كفر الشيخ، واعترف بحيازته المضبوطات بقصد الاتجار فيها.

 

وتم التحفظ على المضبوطات وتحريزها وتحرير محضر بالواقعة، وبالعرض علي النيابة العامه قررت إحالته للمحاكمة الجنائية، وبتداول الجلسات في المحكمة أصدرت حكمها السابق.

محكمة جنايات كفر الشيخ عاطل بدون عمل كفر الشيخ الهيروين المخدر المستشار شريف محمد قورة

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