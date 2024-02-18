المشدد 5 سنوات للمتهمين بسرقة دراجة نارية بالإكراه في الشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق، بمعاقبة 3 أشخاص بالسجن المشدد 5 سنوات، لإدانتهم في سرقة دراجة نارية من قائدها بالإكراه.



صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد سليمان الجمل، وعضوية المستشارين هيثم محمود، وباسم يسري جاويش، وطارق أحمد الحلواني، وسكرتارية محمد عفت.

تعود أحداث القضية رقم 11163 لسنة 2023 جنايات مركز بلبيس، والمقيدة برقم 3314 لسنة 2023 كلي جنوب الزقازيق،عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية،إخطارا من مأمور مركز شرطة بلبيس،يفيد بشأن ما تبلغ بسرقة دراجة نارية من قائدها بالإكراه.



عقب تقنين الإجراءات ونفاذا لإذن النيابة العامة، توصلت تحريات المباحث الجنائية إلى أن وراء ارتكاب الواقعة كل من «محمد. ال. ع» 30 عامًا، ميكانيكي، و«محمود. م. ف» 18 عامًا، حداد، و«عبد الله. م. ح» 26 عامًا، حداد، حيث قاموا باعتراض طريق المجني عليه حال قيادته دراجة نارية بالطريق العام،واستولوا علي الدراجة النارية كرها عنه.



وأسند أمر الإحالة للمتهمين بأن سرقوا المجني عليه عمدًا، حيث اعترضوا طريقه حال قيادته دراجة نارية، وأشهروا في وجهه سلاح ناري فرد خرطوش،وسلاح أبيض « مطواة »، وفرضوا سيطرتهم عليه وشل مقاومته،وتمكنوا من سرقة الدراجة النارية كرها عنه.



عقب تقنين الإجراءات ونفاذا لإذن النيابة العامة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين، وحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة أحالتهم محبوسين إلى محكمة جنايات الزقازيق والتي أصدرت حكمها المتقدم.