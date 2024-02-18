المشدد 6 سنوات لعاطل يتاجر فى المخدرات بسوهاج

قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الأحد، بمعاقبة عاطل، بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه؛ لاتهامه بالاتجار في الشابو وجوهر الميثامفيتامين، بدائرة مركز جرجا.

صدر الحكم برئاسة المستشار وليد سيد الأمير، وعضوية المستشارين محمد أبو القاسم محمد، وأحمد عصمت الزينى، بأمانة سر صلاح تمام.

تعود أحداث القضية لعام 2023 بدائرة مركز جرجا، عندما وردت معلومات لضباط المباحث تفيد بقيام المتهم بالاتجار في المواد المخدرة الشابو وجوهر الميثامفيتامين.

بعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية وتم القبض على المتهم وبحوزته عدد من أكياس الشابو وجوهر الميثامفيتامين كانت معدة للبيع، وبمواجهته اعترف بالواقعة وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات، والتي أصدرت حكمها السابق.