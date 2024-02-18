الأحد 18 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

المشدد 3 سنوات لسارق الهواتف المحمولة بالإكراه بالشرقية

متهم
متهم

قضت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، اليوم الأحد، بمعاقبة شاب بالسجن المشدد 3 سنوات؛ لاتهامه بسرقة هاتف محمول من صاحبه بالإكراه بدائرة قسم شرطة بلبيس.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد سليمان الجمل، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين هيثم محمود وباسم يسري جاويش وطارق أحمد الحلواني، وسكرتارية محمد عفت.

تعود أحداث القضية رقم 7483 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة بلبيس، المقيدة برقم 3465 لسنة 2023 كلي جنوب الزقازيق، ليوم 22 أكتوبر الماضي، عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهم "أحمد م ش ع أ" 34 عاما، للمحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامه بسرقة هاتف محمول من المجني عليه "مصطفى ع ع" بالإكراه بدائرة قسم شرطة بلبيس.

وجاء في أمر الإحالة، أن المتهم سرق الهاتف المحمول من المجني عليه ليلا كرها عنه، وذلك بأن استقل معه مركبته بحجة رغبته في توصيله، وما أن كمن له حتى أشهر في مواجهته سلاح أبيض "مطواة" متمكنا من شل مقاومته وسرقة الهاتف المحمول خاصته.

سرقة هاتف محمول قسم شرطة بلبيس أحداث القضية سرقة هاتف محمول

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