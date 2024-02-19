خدمة 5 نجوم.."حياة كريمة" تنقذ ذوي الهمم في قرى الفيوم

خدمات متنوعة وفرتها المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لذوى الهمم، داخل القرى النائية والأكثر فقرًا، ومنها تشخيص الإعاقات، والتدريب على لغة الإشارة، وتبذل المبادرة جهودًا كبيرة لخدمة ذوى الهمم، ومنحت إياهم الأولوية فى العمليات الجراحية والقوافل الطبية والصحية التي تجوب القرى، وقدمت لهم دورات تدريبية من أجل مساعدتهم على فتح مشروعات صغيرة، وكان ذلك بمثابة حلم كبير لدى ذوي الهمم بعد معاناه استمرت معهم لسنوات بسبب التهميش والأهمال.

افتقرت قرى محافظة الفيوم للخدمات الطبية والصحية، وذلك جعل الأهالي يعيشون في حالة عبء كبير وانتشرت بينهما الأمراض والأوبئة وزاد بينهما حالات الوفاة، وتنموا فقط أن تنتهي تلك الأزمة التي استمرت معهم لسنوات طويلة بدون حلول، وبين ليلة وضحاها جاءت المبادرة الرئاسية " حياة كريمة" بالخير وقدمت لهم الخدمات الطبية التي يحتجوها، كما نظمت القوافل الطبية التي تجوب شوارع القرى للبحث عن المرضى وتقديم لهم العلاج والكشف بالمجان، واهتمت المبادرة بذوي الهمم من خلال دمجهم مع المجتمع وتوفير العلاج للازم لصحتهم.

وقال "سعيد أحمد" يقطن في محافظة الفيوم، إن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة» بذلت جهودًا كبيرة جدًا لدعم ذوى الهمم وأصحاب الاحتياجات الخاصة، من خلال العمل على دمجهم فى المجتمع، وذكر أن المبادرة علمت الأصحاب وذوى الهمم لغة الإشارة، الأمر الذى عمل بشكل كبير على دمج الصم والبكم فى المجتمع، وجعل حياتهم أفضل بكثير.

وأضاف، أن المبادرة وفرت المشروعات الصغيرة لأصحاب ذوي الهمم وذلك لتوفير مصدر رزق ثابت لهم يستطعون من خلاله الإنفاق على أنفسهم، موجهًا الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى على جهوده الكبيرة فى دعم ذوى الهمم وتوفير الرعاية الصحية لهم، كما وجه الشكر للقائمين على المبادرة بعدما قدموا الكثير من الخدمات لهم.