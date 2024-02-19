الإثنين 19 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

ضبط عاطل سرق محتويات مخزن تابع لإحدى الشركات بـ 15 مايو

متهم
متهم

ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة، القبض علي عاطل سرق كمية من الحديد كانت داخل مخزن شركة بمدينة 15 مايو، وتولت النيابة العامة التحقيق.

وتلقت أجهزة الأمن بلاغًا من مسئول إحدي الشركات بدائرة القسم، باكتشافه سرقة كمية من الحديد من داخل مقر الشركة محل عمله.

وبالانتقال والفحص توصلت تحريات ضباط المباحث إلي أن وراء إرتكاب الواقعة، عاطل مقيم بدائرة القسم.

وتمكنت قوة أمنية من ضبط المتهم وبمواجهته أرشد عن مكان المسروقات.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

الأجهزة الأمنية الحديد مدينة 15 مايو قسم شرطة 15 مايو

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