الإثنين 19 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

حبس 3 متهمين بالاتجار في العملة خارج السوق المصرفي بالقاهرة

متهمين
متهمين

جدد قاضي المعارضات المختص، اليوم، حبس 3 متهمين بتجارة العملة خارج نطاق السوق المصرفي، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.


واعترف المتهمون بمزاولة نشاط غير مشروع في مجال الاتجار بالنقد الأجنبي من خلال شراء العملة الأجنبية، وبيعها خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء، بالمخالفة لقانون البنك المركزي، وخارج الجهات المصرح لها، لتحقيق مبالغ مالية كبيرة بالمخالفة لقانون الصرف والتأثير علي قيمة العملة المحلية في السوق العالمي.


كما تبين تحويل الأموال للمتهمين من وإلى خارج البلاد بطرق غير مشروعة بالمخالفة للقانون، بالنقد الأجنبي والتحويلات المالية غير المشروعة، بالمخالفة للقانون، من خلال قيامهم باستلامها واستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصري خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، مقابل عمولة فضلًا عن الاستفادة من فارق العملة.


وتبين قيام 3 متهمين بتجميع مدخرات العاملين بالخارج وتحويلها من داخل إلي خارج البلاد، وتم ضبطهم وعثر بحوزتهم على مبالغ مالية بالعملات الأجنبية والجنيه المصري

السوق المصرفي النقد الأجنبي الاتجار بالنقد الأجنبى المخالفة للقانون

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