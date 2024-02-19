الإثنين 19 فبراير 2024
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مصر

جائزة مصر للتميز تعقد اجتماع لجنة تحكيم جوائز التميز الداخلية بجامعة أسيوط

جائزة مصر للتميز
جائزة مصر للتميز الحكومي

عقدت جائزة مصر للتميز الحكومي اجتماع لجنة تحكيم جوائز التميز الداخلية بجامعة أسيوط في نسختها الثانية- عبر الفيديو كونفرانس- وذلك بحضور د. أشرف عبدالباسط، الرئيس الأكاديمي لجامعة هيرتفوردشير البريطانية، د. منى هجرس، الأمين العام المساعد للمجلس الأعلى للجامعات، د. محمد عبدالسلام، مدير جوائز المؤسسات التعليمية، د. عبدالحكيم رضوان، استشاري التقييم والجودة.

إطلاق منظومة الجوائز الداخلية

وخلال اللقاء، تم التأكيد على أن إطلاق منظومة الجوائز الداخلية، يأتي بهدف تنمية القدرات البشرية وإحداث نقلة نوعية في الأداء المؤسسي، والعمل على تأهيل الجهات للمشاركة في الجائزة الوطنية "جائزة مصر للتميز الحكومي"، كما تعمل منظومة الجوائز الداخلية على خلق التنافس الإيجابي الفعال والبناء وترسيخ مبادئ وقيم التميز في جميع قطاعات الدولة.

وكان قد تقدم للجوائز الداخلية بجامعة أسيوط عدد ١٣ كلية في فئة "الكليات الحكومية" وعدد ١١ فريق عمل عن فئة "أفضل فريق عمل" ليتأهل لمرحلة الزيارات الميدانية ٥ كليات وفريق عمل، تمهيدًا لتصعيد الثلاثة الأوائل للمنافسة فى جائزة مصر للتميز الحكومي في دورتها الرابعة ٢٠٢٤، كما تمت الاستعانة بعدد ١٢ مقيما داخليا ورئيس فريق وعدد ٢ مسئولي جودة.

جائزة مصر للتميز الحكومي

حضر الاجتماع إسراء حسني، مدير الجوائز المتخصصة بجائزة مصر للتميز الحكومي، أسامة السيد، أمين الجامعة المساعد، محمد عباس دردير، مدير التقييم بالجائزة الداخلية للجامعة.

تهدف جائزة مصر للتميّز الحكومي إلى تحفيز روح التنافس والتميز على مستوى الموظفين من جهة، وعلى مستوى المؤسسات الحكومية من جهة أخرى، حيث يتم تكريم المتميزين في أداء الخدمات العامة، ما يرسّخ قيم العطاء والانتماء، ويحفز الجميع على الارتقاء بمستويات الأداء والالتزام بمعايير الجودة، وذلك للمساهمة في تحقيق أهداف رؤية مصر 2030، وبخاصة هدف “حوكمة مؤسسات الدولة وتعزيز الشراكات”، ومن أجل ترسيخ قيم الحوكمة.

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