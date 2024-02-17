«التخطيط» تستعرض مستهدفات قطاع الخدمات الثقافية بخطة العام المالى الحالى

استعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، في تقرير صادر عنها، مستهدفات قطاع الخدمات الثقافية بخطة العام المالي الحالي 23 /2024.

وأكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الحفاظ على الموروث الثقافي يعد سمة أساسية من سِمات المُجتمعات المُتحضّرة، كما يُعتبر السعي لتنويع المُنتج الثقافي والارتقاء بجودة الخدمات الثقافية من الأمور بالغة الأهمية لتنمية الملكيّات الفكرية والقدرات الإبداعية للأفراد وللمجتمع بأسره، ومن ثم توفير أحد المقومات الأساسية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، ومن هذا المنطلق، تتجسد الرؤية التنموية لقطاع الخدمات الثقافية في تأسيس منظومة قيم ثقافية إيجابية في المجتمع تحترم التنوع والاختلاف وتُمكِّن من اقتناء وسائل اكتساب الـمعرفة وفتح الآفاق للتفاعل مع المعطيات المعاصرة، ومنح القدرة على الاختيار الحر وتأمين حقوق ممارسة الثقافة وإنتاجها.

وأشار تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى مستهدفات قطاع الخدمات الثقافية في خطة عام 23 /2024، حيث تستهدف الخطة نهو خمسة مشروعات، واستكمال 120 مشروعًا. وتتمثل أهم المشروعات المستهدفة في تنفيذ 11 مشروعًا لأكاديمية الفنون، تنفيذ ثمانية مشروعات لقطاع الفنون التشكيلية، استكمال أعمال التطوير لعدد 34 قصر ثقافة، منها "قصر ثقافة أبوسمبل بأسوان، وقصر ثقافة السامر، وقصر ثقافة ههيا بالشرقية، وقصر ثقافة روض الفرج، وقصر ثقافة الغردقة"، إلى جانب استكمال تطوير ثمانية بيوت ثقافة الطفل، منها (بيت ثقافة أبوالـمطامير بال بحيرة، وبيت ثقافة أبوتشت بقنا، وبيت ثقافة القنطرة شرق بالإسماعيلية، وبيت ثقافة زنين بالجيزة)، علاوة على تطوير عدد 14 مسرحًا، منها (مسرح السلام، ومسرح المنصورة القومي)، وتطوير ثلاثة متاحف (متحف سراي الجزيرة بالقاهرة، ومتحف الفن الـمصري الحديث، متحف بيت الأمة)، وتوفير سِت مكتبات متنقلة تابعة لمكتبة مصر العامة، رقمنة فروع مكتبة مصر العامة بالزاوية الحمراء والزيتون والدقي.



وأوضح التقرير أن أهم إنجازات قطاع الخدمات الثقافية في عام 2022 تتمثل في إحلال وتجديد ورفع كفاءة عشرة مواقع إبداعية، والانتهاء من سِتة مواقع أخرى تمهيدًا لافتتاحها عام 2023، تنفيذ أكثر من ألفي فعالية بقرى حياة كريمة، في اثنتى عشرة محافظة بالتعاون مع وزارتي التنمية الـمحلية والتربية والتعليم، والشركة القابضة للمياه، وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، والمجلس القومي للمرأة، وتضمن برنامج الفعاليات تنظيم الورش الفنية والحرفية الخاصة بالمرأة والطفل والشباب، إنشاء "لجنة حقوق الإنسان والمواطنة"، ضِمن اللجان الثقافية بالمجلس الأعلى للثقافة، والإعداد لإنشاء "الإدارة العامة لوحدة حقوق الإنسان" لتكون مهمتها وضع الخطط التنفيذية حول آليات إنفاذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي أطلقها السيد رئيس الجمهورية من أجل بناء الإنسان الـمصري ودعم حقوقه، علاوة على توقيع عديد من البروتوكولات ومذكرات التفاهم مع مجموعة من الدول العربية والأجنبية في مختلف الـمجالات والنشاطات الثقافية، المشاركة في أكثر من 160 فعالية ومهرجان دولي، واستضافة عدد من الفنانين والـمشاهير بالعديد من الـمهرجانات والملتقيات الإبداعيّة التي تُنظمها مصر، قيام الهيئة العامة لقصور الثقافة بتنظيم نحو 392 فعالية، استفاد منها نحو 128 ألف فرد، وذلك في إطار المرحلة الأولي من "المشروع القومي لتنمية الأسرة الـمصرية"، بالإضافة إلى تنفيذ 123 فعالية، في 15 قرية خلال المرحلة الثانية، بإجمالي نحو 20 ألف مُستفيد، إلى جانب تنفيذ مشروع "رؤية"، وهو أحد الـمشروعات التنويرية، وذلك في إطار التعاون بين وزارة الثقافة ووزارة السياحة والآثار، فضلًا عن تفعيل بروتوكولات التعاون لإدخال النشاط الثقافي ضمن اليوم الدراسي، وتنفيذ فعاليات ثقافية داخل الجامعات الـمصرية، التعاون بين وزارة الثقافة ووزارة التنمية الـمحلية في مبادرة "أيادي" لوزارة الثقافة من خلال استضافة الـمعارض الخاصة بهم ضمن الفعاليات المختلفة، وتنظيم الدورة 30 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقى والغناء، وفعاليات مهرجان الـمسرح الروماني بالإسكندرية، بالإضافة إلى إقامة الحفلات الفنية والعروض المسرحية، وإقامة معارض الكتب من خلال الهيئة الـمصرية العامة (الدورة 54 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، والذي تضمّن أكثر من 500 فعالية ثقافية وفنية).