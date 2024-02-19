الإثنين 19 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

مصرع عامل تدخل لفض مشاجرة في منشأه ناصر

جثة
جثة

لقى عامل مصرعه بطعنة سكين أثناء تدخله لفض مشاجرة بين سائق توك توك وأخر بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر.

وكانت البداية عندما تلقى قسم منشاة ناصر بمديرية أمن القاهرة، بلاغًا من الأهالي بوجود جثة في أحد الشوارع بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن.

وعثر على جثة عامل في منتصف العقد الرابع من العمر، مصاب بطعنة سكين في الظهر، ويرتدي كامل ملابسه.

ودلت التحريات على أن القتيل تدخل لفض مشاجرة بين شخصين في الشارع، وأثناء المشاجرة قام أحدهما بطعنة بسكين فى ظهره وأرداه قتيلًا ولاذا بالفرار.

وبإعداد الأكمنة اللازمة نجحت أجهزة الأمن فى القبض على المتهم والطرف الآخر واعترف بارتكاب الواقعة وأرشد عن السلاح المستخدم في الواقعة، وتحفظ رجال المباحث على كاميرات المراقبة تمهيدًا لتفريغها للوقوف على ملابسات الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

سائق توك توك منشأة ناصر مديرية امن القاهرة مشاجرة

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