دراما رمضان 2024.. قصة مسلسل الحشاشين لـ كريم عبدالعزيز

تصدر مسلسل الحشاشين للفنان كريم عبد العزيز محركات بحث جوجل خلال الأيام الماضية، وذلك بعد عرض البوستر الدعائي، حيث يتوقع عدد كبير من الجماهير أن يحقق مسلسل الحشاشين نجاحًا كبيرًا على الشاشات التليفزيونية خلال موسم رمضان 2024.

أبطال وصناع مسلسل الحشاشين

-كريم عبد العزيز

- فتحى عبدالوهاب

- نيقولا معوض

- ميرنا نورالدين

- أحمد عيد

- إسلام جمال

- سامى الشيخ

- عمر الشناوى

- نور إيهاب

- سوزان نجم الدين

- ياسر علي ماهر بالإضافة إلى عدد من الفنانين ضيوف شرف

- تأليف عبد الرحيم كمال

- إخراج بيتر ميمى

- إنتاج شركة سينرجى

قصة مسلسل الحشاشين

قصة مسلسل الحشاشين تدور حول فرقة تنتمي إلى الطائفة الإسماعيلية الباطنية التي يصفها المؤرخ محمد عبدالله عنان، بأنها أعظم جمعية سرية ثورية عرفها الإسلام، ولبثت زهاء قرن ونصف القرن تبث الرعب في الدول الإسلامية من فارس إلى الشام واستطاعت أن تحشد جموع البسطاء والدهماء باسم الدين لتحقيق أغراض سياسية، واعتمدت جماعة "الحشاشين" في محاربة خصومها أسلوب الاغتيال الخفي المنظم.

ويظهر النجم كريم عبد العزيز خلال الأحداث في دور حسن الصباح ذلك الشاب الذي يخوض رحلة ملحمية بعد انضمامه إلى “مذهب الإسماعيلية الشيعي” في سن 17 عامًا، ويؤسس الجماعة التي سُميت لاحقًا بـ “الحشاشين”، ليخوض صراعات ومواجهات.

وطرحت منصة watch it الإلكترونية بوستر مسلسل “الحشاشين” الذي يخوض بطولته النجم كريم عبد العزيز، ومن المقرر أن يعرض خلال موسم رمضان 2024 المقبل.

من هي جماعة الحشاشين؟

جدير بالذكر أن خرجت جماعة "الحشاشين" من طائفة النزارية الإسماعيلية، التي انفصلت عن الفاطميين في أواخر القرن الخامس الهجري، الحادي عشر الميلادي، وترجع تسميتها إلى كلمة "Assassins" أي القتلة أو الاغتياليون، لأنهم قتلوا ملوكهم وقادة الجيوش، ويقال إن سبب تسميتهم بالحشاشين لكونهم اضطروا لأكل الحشائش وقت حصار السلاجقة.