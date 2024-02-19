"عبده داغر.. ظاهرة فنية غير قابلة للتكرار".. أمسية ثقافية بمعهد الموسيقى العربية (اليوم)

عبده داغر.. ظاهرة غير قابلة للتكرار، أمسية ثقافية، يحتضنها معهد الموسيقى العربية، بمقره الكائن في شارع رمسيس، وذلك في السابعة من مساء اليوم الإثنين.

عبده داغر.. ظاهرة غير قابلة للتكرار

ضمن خطط وزارة الثقافة المصرية الهادفة إلى تناول ألوان الإبداع المختلفة، تعقد دار الأوبرا، في السابعة مساء اليوم، أمسية ثقافية لتوقيع ومناقشة كتاب “عبده داغر.. ظاهرة فنية غير قابلة للتكرار”، أحدث مؤلفات الناقدة الموسيقية الدكتورة إيناس جلال الدين، مدير عام التخطيط الموسيقي بالإذاعة المصرية.

ويشارك في الأمسية كل من المايسترو أمير عبد المجيد، عازف الكمان محمد ظهير ويتخللها عرض فيلما وثائقيا عن المشوار الفنى للموسيقار الراحل الكبير عبده داغر من إنتاج المركز القومى للسينما وإخراج وحيد مخيمر.

كما تتضمن أمسية عبده داغر.. ظاهرة فنية غير قابلة للتكرار، فقرات فنية أداء الضيوف وذلك على مسرح معهد الموسيقى العربية، بشارع رمسيس.

يشار إلى أن الناقدة الموسيقية الدكتورة “إيناس جلال الدين”، تشغل حاليا منصب مدير عام التخطيط الموسيقي والغنائى بالاذاعة المصرية، وعضو اللجنة العلمية لمهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، تعد وتقدم صالون ثقافى شهرى بقصر الأمير بشتاك تناقش خلاله كل ما يخص الموسيقى المصرية والعربية.

بالإضافة إلى كتابها عبده داغر.. ظاهرة فنية غير قابلة للتكرا، صدر لها العديد من المؤلفات عن نخبة من المبدعين المصريين منهم الموسيقار علي إسماعيل، المؤلف والموزع فؤاد الظاهرى، الفنان محمد منير وغيرهم.

و الموسيقار عبده داغر، أحد الرموز الموسيقية البارزة، لقب بملك التقاسيم واشتهر بأسلوب ومنهج مميز فى العزف والتأليف يعتمد على استعراض إمكانات الآلات الموسيقية لتطوير القوالب القديمة بدلا من حصرها في محاكاة الصوت البشري. ولد بمدينة طنطا عام 1936، وكانت بدايته مع العود تعلم العزف على آلة العود في سن السابعة على غير رغبة والده، ثم جذبته آلة الكمان وتعلمها في سن العاشرة، وفي شبابه ونتيجة لموهبته ومهارته عمل كعازف للكمان في الفرق الخاصة بكبار المطربين منهم أم كلثوم - محمد عبد الوهاب ومحمد عبد المطلب.

أسس عبده داغر، مع الموسيقار عبد الحليم نويرة فرقة الموسيقى العربية، قدم أعماله فى مختلف الدول العربية والأوروبية وأقام ورش عمل وشارك في مهرجانات متخصصة بكل من فرنسا، هولندا، ألمانيا، إسبانيا وبلجيكا، تولى الإشراف على بيت الكمان الشرقى وتدريب طلابه، حصل على العديد من الجوائز العالمية منها جائزة باديب للهوية الوطنية من المملكة العربية السعودية وتوفى فى 10 مايو 2021 بعد أن ترك إرثا موسيقيا متفردا.