الأحد 18 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الثقافة

عن كتابها ثقب المفتاح لا يري

أحمد الشهاوي: سارة حواس تفتح طريقًا جديدًا أمام الشعر

أحمد الشهاوي
أحمد الشهاوي

تحدث الشاعر الكبير أحمد الشهاوي، عن كتاب "ثقب المفتاح لا يرى"، مشيرًا إلى أن مؤلفته مترجمته سارة حوَّاس، تفتحُ طريقًا جديدًا أمام الشِّعْر.

أحمد الشهاوي: سارة حوَّاس تفتحُ طريقًا جديدةً أمام الشِّعْر

 

واستهل أحمد الشهاوي، حديثه لـ"الدستور"، عن كتاب "ثقب المفتاح لا يرى"، والصادر عن بيت الحكمة للثقافة، ترجمة وتقديم دكتورة سارة حامد حواس، قائلًا إن أهمية هذا الكتاب تأتي من أنه يقدم أصواتًا شعرية نسائية أمريكية أغلبها لم يقدم في اللغة العربية من قبل، ولم يترجم من قبل، كما أنه يعد تأليفًا أكثر منه ترجمةً لأن الدكتورة سارة حواس حرصت على التقديم السيري الشعري والحياتي لكل شاعر، ولم تكتف بالترجمة فقط كما هو المعتاد في كتب ترجمة الشعر وأنا ضد هذا الاتجاه لأن فيه نقصًا كبيرًا حيال الشاعر أو الشاعرة.

 

وأضاف أحمد الشهاوي: ولعل هذا الكتاب يلفت انتباه أساتذة الأدب الإنجليزي في الجامعات العربية والمصرية في الاتجاه نحو الشعر الأمريكي وألا نكتفي بترجمة الشعر الإنجليزي الذي ترجم معظمه من قبل، في عملية تبدو كما لو أنه ليس هناك شعر مكتوب بالإنجليزية إلا في بريطانيا.

 

وقد استطاعت الدكتورة سارة حواس أن يكون لكتابها موضوع تركَّز في أنها اشتغلت على شعر المرأة فقط، واختارت عشرين شاعرة ممن نلن جائزة بوليتزر كلهن أمريكيات، وهذا منح كتابها خصوصية وفرادة وجعله غير مسبوق.

 

وأكد أحمد الشهاوي: كما أن تخصصها ــ سارة حواس ــ في علم اللغويات الإنجليزية منح كتابها سمتا خاصًا، وأعطاه بعدًا مختلفًا، حيث جاءت الدكتورة سارة من نبعٍ ومصدرٍ يفيضان بالتعدد والامتلاء، وهذا جعل الترجمة مهمة ومحورية في عالم الشعر المترجم، فاختصاصَها اللغوي جعلها أكثر معرفة بأسرارِ الكلام ودلالات المُفردة، والعلاقات في بناء النص، وتشكيله، وتكوين الصور، وقد قدمت ذلك بسهولةٍ وسلاسةٍ نفتقدها في كثيرٍ من الترجمات "الحرفية.

 

واختتم أحمد الشهاوي: لم تمارس سارة حواس تعسُّفًا لُغويًّا أوتعسُّفًا في التركيبِ اللفظي، وكانت تصلُ إلى المعنى من دُونِ تفسيرِهِ مع الاحتفاظِ بشِعْريةِ اللغة، وإيقاعِ الحرْفِ، وكانت ذكيةً في إنشاءِ العلاقاتِ المُتغايرةِ داخل النصِّ، فلم تعتمد الترجمةَ الحرفيةَ للمُفردات، وحافظت على التدفُّق العفْوي الذي جاء في القصيدةِ؛ لأنَّها تحملُ رُوحَ فنانة.

مع الدكتورة سارة حامد حوَّاس لم يضِع الشِّعْرُ في الترجمةِ، ولم تنقُل المعنى فقط بل أولتْ شعريةَ النصِّ المكانةَ الأولى، وألمَّت بمختلفِ السياقاتِ المعرفيةِ، وحمت النصَّ الشِّعريَّ من خطرِ التشويهِ أو الضَّياع؛

ومن ثمَّ حافظت على جوهرِ النصِّ الأصلي؛ فكانت "أمينةً" في نقلِ النصِّ بمعناه وبنيتهِ من دونِ أن تُخِلَّ أو تُحرِّفَ،ويمكنُ القولُ إنها تحرَّرتْ من ثنائيةِ الخيانةِ والأمانةِ،وتخلَّت عن الفهم التقليدي للشِّعْر، وكسرتِ القولَ المُتوَارثَ.

تبقي الإشارة إلي أن كتاب "ثقب المفتاح لا يرى"، مختارات شعرية لـ20 شاعرة أمريكية، ممَّن فزن بجائزة نوبل في الآداب، ومن فُزنَ بجائزة بولتيزر في الشِّعْر.

426870168_10222108520135663_1761768864981477367_n
أحمد الشهاوى ثقب المفتاح لا يرى سارة حواس الأدب الإنجليزي جائزة نوبل بيت الحكمة للثقافة جائزة بوليترز اللغة العربية

مواد متعلقة

مصر الثقافة والهوية يرصد تطور دور المثقف في مصر منذ القرن 19

"تحت اللفائف قصص ترويها أجساد المصريين" بالمعهد الفرنسى للدراسات الشرقية

الأكثر قراءة

عاجل.. تفاصيل مفاوضات الزمالك مع أحمد الشناوى لضمه فى الصيف

النهاردة كام شعبان في ورقة نتيجة اليوم الجمعة 16-2-2024

باير ليفركوزن الألمانى يهدد بخطف صفقة الأهلى بسبب موديست

ننشر صور أب وابنه من ضحايا "حادث الصف" المروع

تفاصيل خطف عامل والتعدى عليه فى الدقهلية

ماس كهربائى التهم البيت.. تطورات جديدة فى حريق منزل سوزى الأردنية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الفايدي

انهيار الإرادة

أحمد الصغير

مصر القادرة..وخط النهاية!

د.أحمد الخميسى

لغة الحوار فى يوم القصة القصيرة

وائل لطفي

مداخلة فى موضوع مهم

ماجد حبته

مع الشيوخ.. فى ميونخ

جلال حمام

لماذا الاحتفاء بالعلاقات المصرية ـ التركية؟

د. منى حلمى

زهرة الأدب

د.كريمة الحفناوى

العنف ضد النساء فى السودان

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

حكومة نتنياهو تنفي الاتفاق مع أمريكا على الاعتراف بدولة فلسطين

مسئول إسرائيلى يُكذّب نتنياهو.. مفاوضات الهدنة مستمرة خلف الكواليس

لم تقدم دليلًا.. المبعوث الأمريكى يكذب إسرائيل فى ادعاءات تحويل حماس مسار تسليم المساعدات