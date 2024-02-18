الأحد 18 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الثقافة

في لقاء بمكتبة مصر الجديدة.. طبيب نفسي يقدم روشتة لعلاج ضغوط الحياة اليومية

دكتور رامز طه خلال
دكتور رامز طه خلال اللقاء

قدم الدكتور رامز طه، استشارى الطب النفسى وعلاج الإدمان، روشتة لعلاج ضغوط الحياة اليومية وتحقيق الهدوء النفسي، وذلك خلال اللقاء الذي عقد بمكتبة مصر الجديدة العامة تحت عنوان "مواجهة الضغوط والقلق والاكتئاب".

روشتة لعلاج ضغوط الحياة اليومية وتحقيق الهدوء النفسي

واستهل دكتور رامز طه، استشاري الطب النفسي وعلاج الإدمان، حديثه خلال ندوة "مواجهة الضغوط والقلق والاكتئاب"، مشيرا إلى أن الضغوط التى تحاصر الإنسان والأمراض والوساوس العديدة التى تسببها ابتداء من الاضطرابات النفسية مثل القلق والتوتر والاكتئاب ونوبات الهلع والمخاوف، إلى الاضطرابات البدنية مثل قرحة المعدة ضعف جهاز المناعة، ارتفاع ضغط الدم، أمراض القلب والسكتة الدماغية وغيرها.

وقدمستشاري الطب النفسي، روشتة للعلاج والتى تضمنت تدريبات علاج الضغوط وما يتبعها من قلق وتوتر واكتئاب وكيف يستطيع الفرد أن يعالجها بنفسه دون الحاجة لزيارة الطبيب النفسى إلا فى أضيق الحدود،  وذلك باتباع أساليب التوجيه الذاتى والتعلم الذاتى الذى يوظف قدرات الفرد وإمكانياته كما قال "كارل روجرز " والذى أكد على دور الممارسة الشخصية فى تعديل السلوك والتغيير.

 

طرق تدريب الفرد على العلاج الذاتى

كما طرح الدكتور رامز  طه ضمن روشته العلاج وطرق تدريب الفرد على العلاج الذاتى من خلال التدريب الاسترخاء والتنفس العميق ببطء، تعديل الحوار الذاتى ( أسلوب مايكنبوم ) وإحلال الأفكار الإيجابية محل الأفكار الإنهزامية والهدامة.

كما شدد رامز طه، على ضرورة استخدام أسلوب التدعيم الذاتى ومكافأة الذات كلما نجح فى طرد أو إبدال الأفكار غير المرغوبة، والمكافأة تكون معنوية بتشجيع وإعلاء قيمة الذات، أو مادية بكوب من العصير أو الشاى مثلا.

وكذلك ممارسة الخلوة والتأمل ورياضة اليوجا لتحقيق الهدوء النفسى وعدم التوتر، ملاحظة الذات وتسجيل الأفكار ومايتبعها من انفعالات يوميا فى جداول وكذلك مدى النجاح فى طردها من الذهن، الاستعانة بالله والدعاء، النوم مدة كافية (من 6 الى 8 ساعات يوميا)، تغيير نمط التفكير وعدم لوم الذات، واللجوء إلى أسلوب اللامبالاة وتجنب إعطاء الهموم أكبر من حجمها،  والترفع عن الصغائر، وأن نسجل قدرتنا على الصبر والتسامح يوميا، مشيرا إلى أن تدريبات القوة النفسية والثبات الانفعالي تمنع الضغوط من إفراز هرمونات التوتر فى أجسامنا.

ومن جانبه قال الدكتور نبيل حلمى، رئيس مجلس إدارة جمعية مصر الجديدة التابع لها المكتبة، أن المكتبة ليست مجرد مكانا للكتب فحسب، بل تقوم بدور مهم ونشط في التوعية وتوفير فرص المعرفة  في مجالات عديدة، كهذه الندوة التي عقدت ضمن رسالتها وجهودها الرامية إلى المساهمة في إنشاء مجتمع من الأصحاء نفسيًا وترسيخ ثقافة الحب والتفاهم وتقديم الدعم النفسي.

دكتور رامز طه خلال اللقاء
دكتور رامز طه خلال اللقاء
دكتور رامز طه خلال اللقاء
دكتور رامز طه خلال اللقاء
رامز طه مكتبة مصر الجديدة العامة روشتة لعالج ضغوط الحياة اليومية تحقيق الهدوء النفسي كارل روجرز الاضطرابات النفسية

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