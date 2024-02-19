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عالم

عاجل.. تفاصيل السفينة المستهدفة فى البحر الأحمر: قادمة من الإمارات ومقرها لبنان

السفينة المستهدفة
السفينة المستهدفة فى البحر الأحمر

أفادت وسائل إعلام أجنبية، الإثنين، أن السفينة التي تم استهدافها جنوب ميناء المخا اليمني في البحر الأحمر، كانت قادمة من الإمارات.

وأضافت وسائل الإعلام، أن اسم السفينة المستهدفة في باب المندب بـ اليمن "روبيمار" تتبع شركة “GOLDEN ADVENTURE SHIPPING SA” ومقرها بريطانيا، ومدير السفينة أي المدير التجاري لها هو شركة “GMZ SHIP MANAGEMENT CO SA” ومقرها لبنان.

ووفقا لوسائل الإعلام، فقد تم رصد صواريخ في أجواء منطقة البحر الأحمر قبالة سواحل اليمن.

ومنذ قليل، أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، أنها تلقت تقريرًا عن هجوم على سفينة تجارية على بعد 35 ميلًا بحريًا جنوب ميناء المخا اليمني في البحر الأحمر.

ونصحت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، في بيان لها عبر حسابها على منصة إكس، السفن المارة عبر البحر الأحمر وخليج عدن أخذ الحذر.

وقالت هيئة البحرية البريطانية، إن السفينة تضررت جراء الهجوم والانفجار الذي تم على مقربة منها على بعد 35 ميلا بحريا جنوب المخا اليمني.

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