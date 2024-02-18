لماذا قال رسول الله "أنا من الحسين"؟.. ما لا تعرفه عن سبط وحبيب النبى

تحدث الداعية الإسلامي الشيخ رمضان عبدالمعز، عن طباع وخصال سيدنا الحسين، ابن علي وفاطمة الزهراء، مؤكدًا أنه من مواليد شهر شعبان.



وأضاف، خلال برنامجه “لعلهم يفقهون” على فضائية "دي إم سي"، أن سيدنا الحسين كان يعتبره رسول الله ابنه، وهو "سبط النبي"، مشيرًا إلى أن "الحسين" كان شديد الشبه برسول الله في الجزء الأسفل من جسده، فكانت قدماه وأصابعه والركبة، وكان الرسول يقول حسين مني وأنا من الحسين.



وتابع: "قد لا يدرك الناس محبة رسول الله لـ"سيدنا الحسين"، ومنزلته لديه، فرسول الله قطع خطبته لينزل ويحمل "الحسين"، وكان أحيانًا يطيل السجود حتى يهبط "الحسين" من على ظهر نبي الله".



وعن قول رسول الله بأنه من الحسين، فسرها الشيخ رمضان عبدالمعز، بأنه لا يحب الحسين سوى مؤمن ولا يبغضه سوى منافق، فسيدنا الحسين هو سيد شباب أهل الجنة.

