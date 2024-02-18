كيف كان يجبر سيدنا الحسين خواطر الناس؟

تحدث الداعية الإسلامي الشيخ رمضان عبدالمعز، عن طباع وخصال سيدنا الحسين، مؤكدًا أنه كان حنونًا ورقيق المشاعر، وكان يجبر خواطر الناس.



وأضاف، خلال برنامجه “لعلهم يفقهون” على فضائية "دي إم سي"، أن سيدنا الحسين ورث كثيرًا من طباع جده نبي الله، لافتًا إلى أنه كان يمر على ناس تأكل أكلًا متواضعًا، وحين ألقى عليهم السلام، طلبوا منه أن يتناول معهم الطعام، فلم يخزهم وأكل معهم جبرًا لخواطرهم.



وتابع الشيخ رمضان عبدالمعز، أن الله يحب الناس السهلة البسيطة، ذات الطباع اللينة، مؤكدا أن سيدنا الحسين دائمًا كان يكرر مقولة "إن الله لايحب المستكبرين".

