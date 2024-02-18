الدنمارك تقرر التبرع بمدفعيتها لأوكرانيا لمساعدتها في حربها ضد روسيا

قالت رئيسة وزراء الدنمارك، ميتي فريدريكسن، إن بلادها قررت التبرع بقذائف المدفعية الموجودة في مخزوناتها لأوكرانيا.

أضافت فريدريكسن،أمام مؤتمر ميونيخ للأمن:"إذا سألت الأوكرانيين، فإنهم يطلبون منا الذخيرة والمدفعية، لذا قررنا التبرع بمدفعيتنا بالكامل”.

تابعت "لا تزال هناك ذخيرة في المخزونات الأوروبية هذه ليست مسألة إنتاج فقط، لأننا نملك الأسلحة والذخيرة ولدينا دفاع جوي يتعين علينا تسليمه إلى أوكرانيا ".

وذكرت صحيفة "كييف إندبندنت" أن فريدريكسن لم تحدد عدد قذائف المدفعية التي تمتلكها الدنمارك في مخزونها.

أضافت:«روسيا لا تريد السلام معنا، إنهم يزعزعون استقرار العالم الغربي من زوايا مختلفة - في منطقة القطب الشمالي والبلقان وأفريقيا من خلال المعلومات المضللة، والهجمات السيبرانية، والحرب الهجينة وبالطبع في أوكرانيا".