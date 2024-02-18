الأحد 18 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

وزير الإسكان يثنى على الجهود المبذولة لتطوير وتنمية محافظة الوادى الجديد

الدكتور عاصم الجزار،
الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق

فى ختام زيارته لمحافظة الوادى الجديد، ألقى الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، كلمة فى اجتماع بديوان عام المحافظة، أثنى فيها على الجهود التى يبذلها اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد، ومسئولو المحافظة، من أجل تطوير وتنمية المحافظة، وتنفيذ الخدمات المختلفة للمواطنين.

كما أكد الدكتور عاصم الجزار، استمرار التعاون المشترك بين وزارة الإسكان بمختلف جهاتها، ومحافظة الوادى الجديد، وتقديم كل أشكال الدعم والمساندة، من أجل استمرار مسيرة التنمية والإزدهار بالمحافظة، وتوفير احتياجات أهالينا سكان المحافظة من المشروعات السكنية والخدمية.

وتفقد وزير الإسكان ومحافظ الوادى الجديد، مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، وأهدى اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد، درع المحافظة للدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وتقدم بالشكر له ولجميع مسئولى الوزارة على جهودهم وتعاونهم مع المحافظة.

وزير الإسكان يصل محافظة الوادى الجديد صباح اليوم لافتتاح وتفقد عدد من المشروعات بالمحافظة

كان وصل الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، صباح اليوم الأحد، لمحافظة الوادى الجديد، لافتتاح وتفقد عدد من المشروعات بالمحافظة، والتى تنفذها وزارة الإسكان من خلال، الجهاز المركزى للتعمير، والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، وشركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط والوادى الجديد، وصندوق تمويل المساكن، وكذا عدد من المشروعات التى تنفذها المحافظة.
ويرافق وزير الإسكان، فى زيارته لمحافظة الوادى الجديد، كل من، اللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزى للتعمير، واللواء إيهاب خضر، رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والسيدة/ مى عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري، والدكتور عبدالخالق إبراهيم، مساعد الوزير للشئون الفنية، والمهندس على حسن، رئيس صندوق تمويل المساكن.

الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق
الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق
الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق
الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق
الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق
الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق
لمحافظة الوادي الجديد ألقى الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان كلمة فى اجتماع بديوان عام المحافظة اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد

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