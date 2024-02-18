الأحد 18 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

"قتلت ابنتها".. قرار جديد في محاكمة مضيفة الطيران التونسية

محكمة
محكمة

قررت الدائرة 24 بمحكمة جنايات القاهرة إحالة محاكمة مضيفة الطيران التونسية وخبيرة في علم الطاقة والروحانيات بتهمة إنهاء حياة ابنتها إلى الدائرة 13، بعد استحداث محاكم جنايات جديدة تمثل درجة ثانية من التقاضي في الجنايات بحيث يمكن استئناف الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات أول درجة، أمام تلك المحاكم الجديدة قبل ووصولها للنقض، لجلسة 23 مارس المقبل.

وقالت “أميرة” في اعترافاتها: “يوم الجريمة تشاجرت مع زوجي وكان نايم بره في الريسبيشن، لأني طلعته بره الأوضة وقلتله عاوزة هدوء عشان حان وقتي للذهاب إلى السماء، وبعدها حدثت مشادة بيننا وأكدت له إني بمجرد نومي هأبقى كويسة”.

 

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النيابة العامة تفاجئ مركز الإصلاح والتأهيل بدر 2

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براءة متهم من التعدى الجسدى على مضيفة طيران فى القاهرة الجديدة

وحكت المتهمة خلال التحقيقات أمام النيابة العامة، أنها تحب ابنتها «تارا» جدًا، لكنها خلصت عليها لأن «الأوامر الإلهية جاتلي كده»، إذ بحكم عملها في العلاج الروحاني «بيكون عندي التجليات والإلهام»، إذ يوم الواقعة كان هناك شرطًا لصعودي إلى الرفيق الأعلى وهو إني «أخذ بنتي معايا مسبهاش مع باباها، وكان لازم أضحّي بيها في الدنيا في سبيل إنها تعيش الدنيا الثانية اللي أنا رايحالها».

مضيفة الطيران التونسية إنهاء حياة ابنتها محاكمة مضيفة الطيران التونسية محكمة جنايات القاهرة النيابة العامة

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