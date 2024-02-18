وكيل تعليم الجيزة يتفقد عددا من المدارس اليوم

أجرى محمد عطية رئيس الإدارة المركزية للمصروفات بوزارة التربية والتعليم جولة بصحبة أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة لمدارس محمود عمر الثانوية بنات، ومدرسة الأهرام للتعليم الأساسي التابعتان لإدارة الهرم التعليمية.



وبدأ عطية جولته بتفقد الفصول الدراسية للاطمئنان على سير العملية التعليمية وكذلك المعامل.

يطمئن على تسليم جميع الطلاب كتبهم المدرسية

كما قام رئيس الإدارة المركزية للمصروفات بوزارة التربية والتعليم بالاطمئمان على تسليم جميع الطلاب للكتب الدراسية ومحاورتهم في الحصص التعليمية للوقوف على مستوي تحصيل الطلاب للمادة العلمية.

وأكد على ضرورة تفعيل حصص المشاهدة والاهتمام بالطلاب الضعاف ورفع مستواهم العلمي، كذلك الاهتمام بممارسة الأنشطة المختلفة لإكساب الطلاب المهارات الحياتية التي تساعد على خلق جيل مبدع قادر علي التفكير العلمي.

وأشاد بالجهد المبذول من قبل إدارة المدرستين وكذلك متابعة التسجيل الالكتروني وتفعيل التابلت

وتأتي الجولة في إطار توجيهات وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بمتابعة المدارس والاطمئنان على سير العملية التعليمية.

محافظ الجيزة يجازي مسئولين للتقصير صباح اليوم

وكان أصدر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة صباح اليوم قرارًا بمجازاة مديري إدارات الإشغالات والتنظيم والمتابعة الميدانية بحي العمرانية وعددًا من موظفي تلك الإدارات في اطار المتابعات الدورية لأداء العاملين بالأحياء والمراكز والمدن ومدي التزامهم بتنفيذ المهام المكلفين بها علي أكمل وجه.

وجاء قرار محافظ الجيزة بعد رصد عدم المتابعة الميدانية لحالة الإشغالات بشوارع العدوي سليم والثلاثيني بحي العمرانية الأمر الذي ادي الي وجود تعديات من المحال والمنشأت التجارية علي نهر الطريق وإعاقه حركة المواطنين.

بالاضافة الي رصد اعمال بناء وتشطيبات بدون ترخيص بشارع عثمان محرم ووجود كابل كهربائي مكشوف بشارع كمال منصور المتفرع من عدوي سليم مما يمثل خطرًا علي السلامه العامة للمواطنين.

كما أصدر محافظ الجيزة قرارًا بمجازاة نائب رئيس حي بولاق الدكرور لقطاع النظافة ورئيس القطاع الجنوبي للنظافة بحي بولاق الدكرور وذلك للتقصير في العمل الامر الذي ادي الي تواجد بؤر للمخلفات بشارعي الملكة والمساكن وشوارع ترعة عبد العال ١ والشوربجي والمساكن.

واصدر المحافظ قرارا بمجازاة مدير إدارة التنظيم بحي المنيرة الغربية ومدير الإدارات الهندسية بحي المنيرة وذلك لعدم التعامل الفوري حيال مخالفات البناء التي تم رصدها بدون ترخيص.

وقد شدد محافظ الجيزة على تحقيق الإنضباط بالشارع وعدم السماح بتعدي المنشآت التجارية والمحال العامة علي حرم الطريق وارصفة المشاة.

وأكد اللواء أحمد راشد على المتابعة المستمرة لكافة قطاعات المحافظة من خلال التواجد الميداني ولجان التفتيش والمتابعة للتأكد من تقديم الخدمات للمواطنين علي الوجه الامثل والاستجابة الفورية لكافة الشكاوي الواردة مشددًا على ترسيخ مبدأ الثواب والعقاب لرفع كفاءة منظومة العمل.

قيادي بوزارة التربية والتعليم بصحبة مدير المديرية

قيادي بوزارة التربية والتعليم بصحبة مدير المديرية

قيادي بوزارة التربية والتعليم بصحبة مدير المديرية

قيادي بوزارة التربية والتعليم بصحبة مدير المديرية

قيادي بوزارة التربية والتعليم بصحبة مدير المديرية